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İki şehirli komedi oyunu ''karımın kocası''

Tiyatro Ak'la Kara Karımın Kocası komedi oyunuyla seyirciyi kahkahaya boğuyor.

25.11.2019 13:13 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:13İki şehirli komedi oyunu ''karımın kocası''

Hırvat oyun yazarı Miro Gavran'ın olan "Karımın Kocası" oyununda modern çağda ilişkilerin anatomisini anlatılıyor. Seyircilerin gülmekten gözyaşlarını tutamayacağı oyunun kadrosunda Kerem Kobanbay, Aslı Kobanbay, Yavuz Pekman yer alıyor.

İstanbul Tiyatro Ak'la Kara ve Bodrum Tiyatro Ak'la Kara olarak iki şehirli olarak seyirciyle buluşan oyun usta oyuncu Enis Fosforoğlu anısına sahneleniyor.

KARIMIN KOCASI

Şaşkınlıkla, sorun karışırsa ortaya kahkaha çıkar…

Eski bir Hırvat denizci olan Luka, Hırvatistan- hattında tren hostesi olarak çalışan eşi Eve'e yemek hazırlarken, Slovenya'dan geldiğini söyleyen Tony adında bir davetsiz misafirin anlattıkları karşısında küçük dilini yutacak gibi olur. Eşi Eve Slovenya'da da Tony ile evlidir. Birbirini tanımayan ve pek de akıllı olmayan bu iki adamın artık ortak bir sorunları vardır ve birlikte bir çıkış yolu bulmaya çalışırlar.

Yazan: Miro Gavran

Çevirmen:Nazlı Gözde Yolcu

Yöneten: Kerem Kobanbay

Ses-Işık: Mehmet Erbay

Dekor: Zafer Yardımcı

Teknik: Gökhan Arsın –Hakan Çakmak – Ahmet Güleryüz

Afiş Tasarım : Berkcan Okar

Afiş Fotoğraf: Bulut Karan - Sefa Gümüşkanat

Oynayanlar: Kerem Kobanbay, Aslı Kobanbay , Yavuz Pekman


Yavuz Pekman, Slovenya, Güncel

Kaynak: Bültenler

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