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İki sokak birbirine bağlandı

Kocaeli Körfez Belediyesi ekipleri Ağadere'deki trafiği rahatlatacak olan Dalyan Sokağı, Edirne Sokak'a bağladıKörfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçedeki ulaşım ağını genişletmek ve trafiğin yoğun olduğu caddelerdeki araç yükünü azaltmak adına çalışmalarını sürdürüyor.

17.12.2019 12:38 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:43İki sokak birbirine bağlandı

Körfez Belediyesi ekipleri Ağadere'deki trafiği rahatlatacak olan Dalyan Sokağı, Sokak'a bağladı


Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçedeki ulaşım ağını genişletmek ve trafiğin yoğun olduğu caddelerdeki araç yükünü azaltmak adına çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Tütünçiftlik bölgesinde 'Bankalar Caddesi' olarak da bilinen Cahit Zarifoğlu ile Ağadere Caddesi üzerindeki trafiği biraz olsun azaltma amacıyla Sarnıç Han'ın hemen yan tarafındaki Dalyan Sokak'ı açan ve asfalt serimine başlayan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.


Dalyan Sokak ile birlikte Cahit Zarifoğlu Caddesi'nden giren bir araç Edirne Sokak'tan Şerefiye Caddesi'ne giderek Esentepe Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi'ne ulaşımı sağlayacak. Kesintisiz ulaşımı sağlamak adına Dalyan Sokak ile Edirne Sokak arasındaki bağlantı yolu da açıldı ve asfalt çalışması tamamlandı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti. - KOCAELİ


Fen İşleri Müdürlüğü, Kocaeli, Edirne, Güncel

Kaynak: İHA

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