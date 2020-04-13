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İki sokak koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Karantinaya alınan sokaklar Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki sokak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

13.04.2020 13:53 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:57

Karantinaya alınan sokaklar Sakarya 'nın Adapazarı ilçesinde iki sokak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Vali Ahmet Hamdi Nayir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca Adapazarı ilçesi Şeker Mahallesi'ndeki Vişne ve Egemen Sokaklarının koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındığını söyledi.

Bölgede önlem alan polis ekipleri, sokaklardan çıkışlara izin vermiyor. Sokaklara girmek isteyenlerin ise sağlık ekiplerince ateşi ölçülüyor ve karantina süresi boyunca çıkış yapamayacakları uyarısında bulunuluyor.

Sakarya'da 2 Nisan'da İl Hıfzıssıhha Kurulunca Ozanlar Mahallesi'ndeki Mete Sokağı, ikinci bir emre kadar karantinaya alınmıştı.

İki sokak koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Kaynak: AA

Etiketler: Ahmet Hamdi Nayir, Adapazarı, Sakarya, Güncel
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