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İki sürücüye yüksek sesle müzik ve abart egzozdan 1332 lira ceza

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis tarafından yapılan denetimde, yüksek sesle müzik dinleyen ve aracına abart egzoz taktığı belirlenen 2 sürücüye toplam 1332 lira para cezası uygulandı.

23.03.2020 11:59 | Son Güncelleme: 23.03.2020 11:59
İki sürücüye yüksek sesle müzik ve abart egzozdan 1332 lira ceza

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis tarafından yapılan denetimde, yüksek sesle müzik dinleyen ve aracına abart egzoz taktığı belirlenen 2 sürücüye toplam 1332 lira para cezası uygulandı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, koronavirüs salgınına yönelik alınan önlemler kapsamında denetimlerini artırdı. Yolcu taşıyan araçlar durdurularak, yolcular koronavirüse karşı uyarıldı. Vatandaşlardan evde kalmaları istendi. Polis , denetim sırasında yüksek sesle müzik dinleyen sürücüye 132 lira, aracına abart egzoz taktığı belirlenen sürücüye de 1200 lira idari para cezası kesti. Ses sistemi ve abart egzoz ise söküldü.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Polis, Keşan, Güncel

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