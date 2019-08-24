Haberler» Spor» Haber

İki takım oyuncuları Emine Bulut için siyah pankartla çıktılar

Medipol Başakşehir ve Fenerbahçeli oyuncular, Emine Bulut cinayeti sonrası maça siyah pankart taşıyarak çıktı.

24.08.2019 22:03 İki takım oyuncuları Emine Bulut için siyah pankartla çıktılar
Medipol Başakşehir ve Fenerbahçeli oyuncular, Emine Bulut cinayeti sonrası maça siyah pankart taşıyarak çıktı.

Süper Lig'in ikinci haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. İki takımın oyuncuları ve hakemler, Kırıkkale'de 4 yıl önce boşandığı eski kocası tarafından 10 yaşındaki kızının önünde katledilen Emine Bulut için maça siyah pankart taşıyarak çıktı. Mücadele kadın cinayetlerini protesto etmek için 1 dakika geç başlarken, stat reklam panolarında da Emine Bulut ismi yazıldı. - İSTANBUL

Emine Bulut, Fenerbahçe, Başakşehir, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
22:13   Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç devam ediyor)
22:12   Medipol başakşehir - fenerbahçe (fotoğraflar)
22:12   Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası
22:04   Muriqi, eski hocasını unutmadı
22:04   Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçından notlar
22:03   İki takım oyuncuları Emine Bulut için siyah pankartla çıktılar
21:58   Emre Belözoğlu, Başakşehir takım fotoğrafında yer aldı