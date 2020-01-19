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İki takımdan ortak pankart

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş ile Sivasspor arasında oynanan karşılaşmaya iki takım futbolcuları ortak pankartla çıkarak sosyal mesaj verdi.

19.01.2020 19:10 | Son Güncelleme: 19.01.2020 19:15İki takımdan ortak pankart
Süper Lig'in 18. haftasında ile arasında oynanan karşılaşmaya iki takım futbolcuları ortak pankartla çıkarak sosyal mesaj verdi.

Süper Lig'in ikinci yarısının açılış haftasında Beşiktaş, ligde lider durumda bulunan Sivasspor'u konuk ediyor. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleye iki takım futbolcuları ve hakemler ortak pankartla çıkarak sosyal mesaj verdi. Hakemler, Beşiktaş ve Sivassporlu futbolcular ile seremonide yer alan çocukların birlikte taşıdığı pankartta 'Futbola şiddetle değil, gönülden bağlan' ibaresi bulundu. - İSTANBUL

Sivasspor, Beşiktaş, Spor

Kaynak: İHA

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