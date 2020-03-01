İki teknik adam birlikte canlı yayına çıktı: Safları sıklaştırma zamanı

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray sahasında Gençlerbirliği 'ni 3-0 mağlup etti ve ligdeki galibiyet serisini 8'e çıkardı. Sarı-kırmızılılara karşılaşmada galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Donk ve 33, 69. dakikalarda Falcao kaydetti. Bu sonuçla ligde üst üste 8. galibiyetini elde eden Galatasaray puanını 48'e yükseltti ve ligde 2. basamağa çıkmış oldu. Konuk takım Gençlerbirliği ise ligde 11. mağlubiyetini yaşadı ve 27 puanla 11. sırada kaldı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu maç sonu açıklamasına birlikte gelerek maçla alakalı konuşmayacaklarını ve şehitlerimize başsağlığı dilediklerini beyan ettiler.

"UMARIM HERKES AYNI DİLİ KONUŞUR"

Terim, "Allah kimseye evlat acısı vermesin, bu öyle kolay bir şey değil. Ben ülkemizin bir arada durmasının, hepimizin kol kola girmesinden yanayım. Safları sıklaştırma zamanıdır, tam o zamandır bu zaman. Ümit ederim ülkede herkes aynı dili konuşur, sadece bizler değil, her platform. Ne muhalefeti, ne iktidarı, herkesin aynı dili konuşma zamanı. Biz bu ülke için Ay yıldızı taşıdık, 50 senedir İstiklal Marşı söylüyoruz sahalarda. Birinin ayağına taş değmesi bizi herkesten fazla üzer" dedi.

"İYİ GÜNLERDE DE YAN YANA OLMALIYIZ"

Hamzaoğlu, "Biz hep zor günlerde bir araya geliyoruz, iyi günlerde de yan yana olmalıyız. Hocamla ülkenin milli takımına hizmet ettik. Oyuncularımız sahada mücadele etti, rakip olduk ama biz hep beraberiz, oyuncularımız da maçtan sonra birbirine sarılıyor. Düşmanlığı falan bir kenara bırakalım, kötü günlerde olduğu gibi hep birlikte olalım. Bu ülke bizim, bu vatan bizim, bu evlatlar bizim" diye konuştu.