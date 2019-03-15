İki Televizyon Kanalı Satılıyor

Denge Yatırım Holding, Yeni Renkler Televizyon Yayıncılık Yapımcılık'ı satın almak için harekete geçti. Yeni Renkler Televizyon Yayıncılık Yapımcılık AŞ'nin bünyesinde Expochanel ve Telemarketing TV bulunuyor. Gizlilik sözleşmesi imzalanan satış sürecinin tamamlanması halinde Expochanel ve Telemarketing TV'nin yeni sahibi Denge Yatırım Holding olacak.

2004 YILINDA KURULDU

2004 yılında kurulan Denge Yatırım Holding, ağırlıkla iç ve dış ticaret, finansal hizmetler ve enerji sektörlerine odaklanmış durumda.

Şirketten KAP'a şu açıklama yapıldı:

EXPOCHANEL TV'nin Lisans sahibi Yeni Renkler Televizyon Yayıncılık Yapımcılık San. ve Tic. A.Ş.'nin ve TELEMARKETİNG TV.'nin Lisans sahibi Yeni Renkler Televizyon Yayıncılık Yapımcılık San. ve Tic. A.Ş.'nin satın alınmasına ilişkin görüşmeler başlamış olup, hukuki ve mali inceleme yapılabilmesi için ilgili şirketler ile şirketimiz arasında 15.03.2019 tarihinde gizlilik sözleşmesi imzalanmıştır.