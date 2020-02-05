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İki tır çarpıştı: 1 yaralı

Aksaray'da iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

05.02.2020 10:54 | Son Güncelleme: 05.02.2020 10:55
'da iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Ahmet Yanbak (29) kontrolündeki 31 VN 825 plakalı demir boru yüklü tır ile Mahmut Yaşa (34) idaresindeki 68 AS 402 plakalı tır Aksaray- kara yolu OSB kavşağında çarpıştı.
Kazada araçta sıkışan sürücü Yaşa, AFAD ve Aksaray Belediyesi İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yaşa'nın, durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süreliğine kapatılan kara yolu, etrafa saçılan demir boruların toplanmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.
İki tır çarpıştı: 1 yaralı

Aksaray, Adana, OSB, Güncel

Kaynak: AA


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