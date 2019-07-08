08.07.2019 16:26
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İki tır çarpıştı: 7 yaralı

İki tır çarpıştı: 7 yaralı

Tunceli'de iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Tunceli'de iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.
Tunceli'den Ovacık ilçesine giden Mustafa Buldum yönetimindeki 23 AAB 499 plakalı tır, karşı yönden gelen Ahmet Yıldırım yönetimindeki 23 AL 053 plakalı tırla, Merment Deresi mevkisinde çarpıştı.
Olayda, yaralanan sürücüler ile araçlardaki 2'si çocuk 7 kişi, 112 Acil Servis ve Tunceli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Tunceli, Güncel

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