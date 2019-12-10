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İki torbacının evinden servet çıktı

Adana'da 28 kişinin gözaltına alındığı uyuşturucu operasyonunda, iki torbacının evinde toplam 104 bin lira para ele geçirildi.

10.12.2019 10:25 | Son Güncelleme: 10.12.2019 10:45

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri Kozan, Feke ve Saimbeyli ilçelerinde sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülen şahıslara yönelik operasyon başlattı. Yapılan operasyonlarda 28 zanlı gözaltına alındı.

104 BİN LİRA PARA ELE GEÇİRİLDİ

Zanlıların üst ve evlerinde yapılan aramalarda 3 kilo 200 gram esrar, 2 ruhsatsız av tüfeği,1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ayrıca yapılan aramalarda iki torbacının evinden toplam 104 bin lira para ele geçirildi.

Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 6'sı tutuklandı. 6 şüpheli adli kontrol şartıyla, 16 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İki torbacının evinden servet çıktı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (2)
RİZELİ 53:helal olsun, vergisini verdilerse sıkıntı yok
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ADANALİ:hep merak etmişimdir bu yakalanan paralar sayıldıktan sonra nereye gider akibeti ne oluyor diye . . . !!!
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Ekonomi

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