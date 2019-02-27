İki Üniversite Mezunu Berber, Muhtar Adayı

Kaynak: DHA

KIRIKKALE'de, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Maliye Bölümü'nden 2010, Sosyoloji Bölümü'nden 2016 yılında mezun olan, ancak atanamayınca berberlik yapan Davut Karabay (42), 25 yıldır yaşadığı Yaylacık Mahallesi'nde muhtar adayı oldu. Karabay, "'Gel en iyisi muhtarlık yap, insanların derdine derman, sorunlarına çözüm bulursun' dedikleri için muhtar adayı oldum" dedi.Kırıkkale'de yaşayan evli ve 2 çocuk babası Davut Karabay, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Maliye Bölümü'nden 2010, Sosyoloji Bölümü'nden 2016 yılında mezun oldu. Davut Karabay, 3 kez girdiği Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda yeterli puan alamayınca atanamadı. Farklı meslek dallarında çalışan Karabay, 2 yıl önce ağabeyi Osman Karabay'ın kapatmak istediği berber dükkanını devraldı. Geçmiş yıllarda çırak olduğu dükkanda berberlik yapan Karabay, geçimini buradan sağlamaya başladı. Karabay, şimdi 31 Mart yerel seçimleri için 25 yıldır yaşadığı Yaylacık Mahallesinde, arkadaşlarının tavsiyesi üzerine muhtar adayı oldu.'ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK YAPTIM'Karabay, iki üniversite bitirdiği ancak atanamadığını söyledi. Maliye ve Sosyoloji Bölümü'nü tamamladığını kaydeden Karabay, "Bunun yanı sıra 2008-2017 yılları arasında ücretli öğretmenlik yaptım. İngilizce, Kuran-ı Kerim, beden eğitimi, müzik dersleri eğitimi verdim. Yine buna ek olarak 2014-2016 yılları arasında Kırıkkale Adliyesi'nde uzlaştırıcı görevinde bulundum. Yıllarca futbol oynadım, oynadığım futbolun ardından antrenörlük belgemi aldım. Belgeyi aldıktan sonrada iki yıldır da futbol antrenörlüğü yapıyorum" dedi.'ATANAMADIĞIM İÇİN BERBER OLDUM'Karabay, 2 yıldır ağabeyi Osman Karabay'ın kapatmak istediği berber dükkanını işlettiğini söyleyerek "Berberlik mesleğini de ağabeyimin yanında öğrendim. Öğretmen olduk ama atanamadığım için bu mesleği seçtim. Çocuklarım üniversiteye hazırlandığı için evi geçindirmem gerekiyordu. Bu yüzden berberlik mesleğini devam ettiriyorum" diye konuştu.'MUHTARIN GÖREVİ İNSANLAR İLE KURUMLAR ARASINDA ÇÖZÜM BULMAKTIR'25 yıldır aynı mahallede yaşadığını söyleyen Karabay, ailesi ve arkadaşlarının önerisi ile muhtar adayı olmaya karar verdiğini belirterek, "Yine beraber görev yaptığımız öğretmen arkadaşlarımın, 'Hocam nasıl olsa öğretmenlikte kadro alamıyorsun, ücretli öğretmenlikten de bir şey çıkmıyor. Dolayısıyla hiç olmazsa mahalleyi tanıyorsun, gel en iyisi muhtarlık yap. İnsanların derdine derman, sorunlarına ise çözüm bulursun' dedikleri için muhtar adayı oldum. Muhtarların yapacağı çok şey yok. Muhtarın görevi insanlar ile kurumlar arasında çözüm bulmaktır. Mahallenin sorunlarını muhtar bilir ve mahallenin sorunlarının çözümü için belediyeye gidip sorunların çözülmesi için adımlar atar. Kadro alamadığım için muhtar adayı oldum." - Kırıkkale