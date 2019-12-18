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İki ünlü doktor arasında velayet savaşı!

Anlaşmalı olarak 2017 yılında boşanan ünlü doktor çift arasında 6 yaşındaki küçük kızları için adeta 'velayet' savaşı başladı. İddiaya göre, eski karısının erkek arkadaşı babaya tehdit içerikli mesajlar gönderiyor.

18.12.2019 11:08 | Son Güncelleme: 18.12.2019 11:08İki ünlü doktor arasında velayet savaşı!

Sabah gazetesinden Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre; Ayhan Atakan tarafından eski eş S. K.'ya yönelik Aile Mahkemesi'ne sunulan dilekçede, ikilinin 2006 yılında evlendikleri, 2017 yılında anlaşmalı olarak boşandığı, 6 yaşındaki kızlarının velayetinin ise anne ve baba tarafından ortak olarak kullanılmasına karar verildiği yer aldı.

GÖRÜŞMELERİ ENGELLEDİ

Dilekçede, S. K.'nın kimi zaman özel yaşamından dolayı baba Ayhan Atakan ile kızı arasındaki görüşmeleri kendi programına uydurduğu, kimi zaman da bütünüyle görüşmeleri engelleyerek protokol hükümlerini ihlal ettiği ileri sürüldü.

ERKEK ARKADAŞTAN TEHDİT MESAJLARI

S. K.'nın erkek arkadaşı tarafından Ayhan Atakan'a yönelik taciz içerikli mesajlar atıldığı, 'Bundan sonra çocuk ile ilgili konuları benimle konuşacaksın, S.'yi aramayacaksın' içerikli mesajlar gönderdiği iddia edildi. Ayrıca S. K.'nın erkek arkadaşı tarafından tehdit içerikli mesajlar da aldığı ileri sürüldü.

ÇOCUK BODRUM'A GÖTÜRÜLDÜ

Dava dilekçesinde, S. K.'nın ikamet etmek ve çalışmak amacıyla 'a taşındığı, burada özel bir hastanede çalışmaya başlayarak protokol hükümlerini ihlal ettiği belirtildi. Çocuğun da habersiz şekilde İstanbul'da kayıtlı olduğu okuldan alınarak Bodrum'da bir okula kaydettirildiği anlatıldı.

BABA VELAYETİ İSTİYOR

Baba Atakan, çocuğunun velayetinin tedbiren kendisine verilmesini, müşterek velayetin kaldırılmasını talep etti. Dilekçeyi kabul eden Bakırköy 13. Aile Mahkemesi'nde yargılama başladı.


Bakırköy, Bodrum, Güncel

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