İki ustanın hurda parçalarından yaptığı maket goril ilgi görüyor

Tokat'ta iki usta hurda parçalarından yaklaşık 2 metre boyunda maket goril yaptı.

10.06.2020 14:56 | Son Güncelleme: 10.06.2020 15:02
Tokat'ta iki usta hurda parçalarından yaklaşık 2 metre boyunda maket goril yaptı.
Kentte resim, heykel ve dövme işi ile uğraşan Bülent Koçak ve kaynak ustası Gölbay Karaman, atık araba malzemeleri ile bisiklet parçalarından, iki ay boyunca günde 5 saat çalışarak yaklaşık iki metre boyunda maket goril yaptı.
Koçak ve Karaman'ın iş yerinin önünde sergilediği metal goril maketi ilgi gördü. Goril maketi, 15 bin liraya bir spor salonuna satıldı.
Koçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı işlerde kaynak ustası Karaman ile birlikte çalıştıklarını söyledi.
Koçak, "Koronavirüs döneminde sıkıldığımızda böyle bir şey aklımıza geldi. Hurda parçalarını alıp değerlendirdik. Parçaları sanayi ve hurdalıktan topladık. Gorilin çizimleri ve tasarımları bana ait. Gölbay ağabey de kaynaklarını yaptı. İki ayda tamamladık." ifadesinde bulundu.
Vatandaşların metal goril maketine ilgi gösterdiğini anlatan Koçak, "Gorilinin yanımda fotoğraf çektirenler oluyor. Gorilin böyle bir ilgi göreceğini beklemiyordum. Gorili bir spor salonuna sattık, birkaç güne teslim edeceğiz. Kurs da veriyoruz. Gençlere ve yetişkinlere resim ve heykel dersi veriyorum." diye konuştu. İki ustanın hurda parçalarından yaptığı maket goril ilgi görüyor

Kaynak: AA

Etiketler: Tokat, Koçak, Güncel, Haber

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