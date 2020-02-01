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İki villadan kasa hırsızlığı yapan 4 şüpheli yakalandı

Muğla'da iki villadan kasa hırsızlığı yapan 4 şüpheli, gözaltına alındı.

01.02.2020 15:56 | Son Güncelleme: 01.02.2020 15:58
'da iki villadan kasa hırsızlığı yapan 4 şüpheli, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçesinde iki villadan hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı.
Evlerdeki kasalardan birinden döviz, ziynet eşyaları ve pahalı marka saatlerin çalındığı, diğerini ise şüphelilerin yanlarında götürdüğü tespit edildi.
Çok sayıda güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin eşkalini belirledi.
Aydın ve Marmaris'te belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan M.F. (30), İ.K. (25), E.A. (26) ve C.A'nın (26) suçlarını itiraf ettiği öğrenildi.
Şüphelilerin, çalıntı ziynet eşyalarını kuyumcuya bozdurmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.
İki villadan kasa hırsızlığı yapan 4 şüpheli yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Marmaris, Muğla, Güncel

Kaynak: AA


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