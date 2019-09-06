Haberler» Güncel» Haber

İki yaka, dostluk sergisinde buluştu

İZMİR'de geçen yıl açılan Yunanistan'ın Lipsi Adası'nın fotoğrafları sergisi, bu kez sergiye konu olan adada ziyaretçilerle buluşturuldu.

06.09.2019 13:40 İki yaka, dostluk sergisinde buluştu
İZMİR'de geçen yıl açılan Yunanistan'ın Lipsi Adası'nın fotoğrafları sergisi, bu kez sergiye konu olan adada ziyaretçilerle buluşturuldu. 'İki Yaka Dostluk' adı altında düzenlenen sergisi Lipsi'de de ilgi gördü.
İki Yaka Dostluk Sergisi İzmirli gazeteciler Aynur Tattersall, Lütfü Dağtaş, Mehmet Kurt ve Nurhayat Talay'ın ziyaretlerinden fotoğraflar ile ilk kez Lipsi'de ziyaretçilere sunuldu. İzmir'li gazetecilerin Yunan adası Lipsi'yi ziyaret ettikten sonra iki yaka dostluğunu pekiştirmek amacıyla düzenledikleri 'İki Yaka Dostluk' fotoğraf sergisi 19 Şubat 2018' de İzmir Yunanistan Başkonsolosluğu, İzmir Ticaret Odası, İzmir Fotoğrafçılar Odası, Mandolina Smyrna topluluğu ve bir otelin desteğiyle İzmir Ticaret Odası Sergi Salonu'nda İzmirli fotoğraf severlerin beğenisine sunulmuştu. Sergiye, Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia, Lipsi Belediye Başkanı Fotis Maggos ile İzmirli fotoğraf tutkunları ile iş ve cemiyet dünyasından çok sayıda davetli katılmıştı.
'TÜRKLERİ ADAMIZA DAVET EDİYORUZ'
12 adaların en küçük üyesi Lipsi'nin Belediye Başkanı Fotis Maggos, ikinci kez ziyaretçilerle buluşan serginin açılışında yaptığı konuşmada, iki yakanın dostuğunun önemine değinerek, "İzmir'deki başarılı serginin ardından oldukça memnunum çünkü Lipsi halkının da bu sergiyi görüp gezme imkanı olacak. Ayrıca adamızın İzmir'de nasıl karşılandığını görecekler. Sergide yer alan fotoğraflar muhteşem. Emeği geçen tüm gazeteci ve fotoğrafçılara teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel bir iş başardılar. Dilerim ki bu sergi, adamıza gelip misafirperverliğimizi, güzelliklerimizi ve halkımızı görecek birçok Türk turistin başlangıcı olur" dedi.
Geçen yıl ekim ayında yapılması planlanan Lipsi sergisi Yunanistan'daki kasırga nedeniyle ertelenmişti.



Yunanistan, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:18   "Belediyede gizli, kapalı hiç bir şey olmayacak"
15:17   Tunceli'de pompalı tüfekle dehşet saçtı; gözaltına alınırken linç edilmek istenildi
15:16   Ahmet Davutoğlu'ndan HDP önündeki annelere telefon
15:15   Malkara'da otluk yangını; 10 dönüm alan zarar gördü
15:14   Süper Loto'da şans bu kez Malatya'ya güldü
15:14   Binanın çatısında mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
15:13   Tunceli'de pompalı tüfekle dehşet saçtı; linç edilmek istendi