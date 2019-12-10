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İki yeni transfer Fatih Terim'le çalışmak istemiyor

Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Jean Michael Seri ve Steven Nzonzi'nin Fatih Terim'le çalışmak istemedikleri iddia edildi.

10.12.2019 16:54 | Son Güncelleme: 10.12.2019 17:02

Ocak ayında kadroda büyük bir değişime gitmeye hazırlanan, şimdiden bazı futbolcularla transfer görüşmeleri yapan 'da iki yıldız oyuncunun Fatih Terim ile çalışmak istemediği ortaya çıktı.

GERİ DÖNEBİLİRLER

Antrenmanlarda, maç içerisinde Fatih Terim'in sergilediği tavırlardan, üsluptan ve yaklaşımdan rahatsız olan Nzonzi ile Seri'nin takımdan ayrılmak istedikleri öğrenilirken, iki yıldızın da Ocak ayında kulüplerine geri dönebileceği bildirildi.

"FLORYA'NIN PATRONU FATİH TERİM'DİR"

Durumu menajerleriyle paylaşan iki futbolcunun Galatasaray'ı kafalarından sildiği ifade edilirken, yönetimin gelişmelerden haberdar olduğu, fakat oyuncuların temsilcilerine 'Florya'nın patronu hocadır' şeklinde yanıt verdiği kaydedildi.

Fatih Terim'in 14 maçta görev verdiği N'Zonzi sadece 1 asist yapabilirken, Seri ise 1 gol 1 asistlik performans ortaya koyabildi.

(Akşam)

İki yeni transfer Fatih Terim'le çalışmak istemiyor

Galatasaray, Fatih Terim, Spor


HABER YORUMLARI (14)
YORUMCU:YAAA BÖYLE İŞTE KALİTELİ FUTBOLCU GAZA GUZA GELMEZ. HERŞEY PARA DEĞİL DEMEKKİ. ÇALIŞTIĞIN ADAMDA KALİTELİ OLMASI GEREKİYOR. BRAVO ADAMLARA TÜRKİYE NİN YILLARDIR ÇÖZEMEDİĞİNİ YARIM SEZONDA ÇÖZMÜŞLER.
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HOLOTONDOKOLUS:Bu kümesin horozu Fatih terimdir! Diğerleri anca gıdaklar.
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BEŞİKTAŞLI BİRİ:adam 8 defa şampiyonluk kazandırdı hala beğenmeyenler var galatasarayın 4 yıldızından 2 tanesi sadece fatih terimin
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ZUHAHAHA:Zaten tamda o yüzden begenmiyirlar kardeş sen gerçek GS mi zannettin onları
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YAPMA YAV!!!:BU KULÜPTEN HERKES GİDER FATİH TERİM KALIR. BAŞKAN FATİHİN EMRİNDEDİR ALTTAKİLER ZATEN. ADAM PADİŞAHI BU KULÜBÜN NEYSE VE BEREKET Kİ OĞLU YOK YOKSA SONRA 2. FATİH TERİM DİYE TAHTA ÇIKARDI.
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ADINIZI YAZIN:ADAMLAR PROFESYONEL TOPÇULAR, BİLİYORLAR FATİH TERİMİN ANCA BAĞIRIP ÇAĞIRARAK ANTREMAN YAPTIRDIĞINI. TAKTİK BİLGİSİ YOK Kİ
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KRALEX:BETER OLUN HAHAHHHHHAH
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ALEX:beter oluun
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...:Terim''in yaptığı tek şey gaz vermek. Adamlar anladılar gazla çalışmayacaklarını. Benzin yakıyor adamlar benzin. . . .
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BAMYE YE:Fatih öldükten sonra kızı da geçebilir başa ya da damadı
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