İki yıl aradan sonra ekranlara dönen Seksenler'in kadrosuna, başarılı oyuncu Erdem Baş dahil oldu

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve iki sezon reytinglerde yüz güldüren dönme dizisi Seksenler, uzun bir aradan sonra tekrar dönüş yaptı. Oyuncu kadrosunun genel hatlarıyla aynı kaldığı diziye, yeni bir isim dahil oldu.

DİZİYE YENİ İSİM

Hafta içi her gün saat 17:00'de TRT 1 ekranlarında yayınlanan Seksenler dizisine usta oyuncu Erdem Baş dahil oldu. Erdem Baş, önümüzdeki bölümlerde ekran başındakilerin karşısına çıkacak.

HANGİ KARAKTERİ OYNAYACAĞI MERAK KONUSU OLDU

Zor Baba, Ayrılsak da Beraberiz, En Son Babalar Duyar gibi başarılı dizilerde oynayan Baş'ın, Seksenler dizisinde hangi karaktere hayat vereceği ise merak konusu oldu.

ERGUN PLAK DÖNECEK Mİ?

Öte yandan Butik Ali, Nevzat ve Sami izleyiciler tarafından sevilen karakterlerin ön plana çıktığı dizide, en çok sevilen karakterlerinden biri olan Ergun Plak'ın da nerede olduğu merak edildi. Hatırlanabileceği gibi dizinin önceki yayınlanan sezonunda Ergun Plak eşyalarını toplayıp yurt dışına gitme kararı almıştı.

Yayınlanan son bölümde kahvenin yanındaki büyük iş yerinin kimin olduğu sorularının sorulması ardından buranın Ergun Plak'ın olduğu tahmin edilmeye başlandı.