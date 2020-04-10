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“İki yıl önce benim hayatımı kurtardılar şu an herkesi kurtarıyorlar”

Sir Alex Ferguson, iki yıl önce beyin kanaması nedeniyle Salford Royal hastanesinde tedaviye alınmış ve müdahalenin zamanlaması sayesinde hayati riski atlatmıştı.

10.04.2020 12:04 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:04
“İki yıl önce benim hayatımı kurtardılar şu an herkesi kurtarıyorlar”
Sir Alex Ferguson, iki yıl önce beyin kanaması nedeniyle Salford Royal hastanesinde tedaviye alınmış ve müdahalenin zamanlaması sayesinde hayati riski atlatmıştı.

Ferguson, bunu sağlayan Ulusal Sağlık Örgütü çalışanlarına bir kez daha teşekkür ederken onların koronavirüs karşısında verdikleri savaşı övmeyi ihmal etmedi: “İki yıl önce benim hayatımı kurtardılar şu an herkesi kurtarıyorlar. Bu salgın karşısında verdikleri mücadele inanılmaz. İngiliz halkına yardım etmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Onlarla gurur duyuyorum.”

#PlayersTogether etiketi altında koronavirüs salgınına karşı mücadelede destek veren Manchester United, ayrıca yüzlerce koli tıbbi ekipman yardımı yaparken 3,500 sağlık görevlisine maddi destek paketleri sağladı.

Oyuncuların #PlayersTogether programına katılımında takımın temsilciliğini yapan Harry Maguire, “Ülkemizin koronavirüs karşısında verdiği savaşa biz de destek olacağız. Birlikte savaşıp önce sağlığımıza ardından futbola kavuşacağız.” dedi.

Kaynak: EuroSport.com

Etiketler: Sir Alex Ferguson, Spor
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