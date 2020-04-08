Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İki yıldır aranan katil zanlısını jandarma yakaladı

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde 2 kişiyi öldürüp kayıplara karışan katil zanlısı, 2 yıl sonra saklandığı evde yakalandı.

08.04.2020 21:01 | Son Güncelleme: 08.04.2020 21:01
İki yıldır aranan katil zanlısını jandarma yakaladı
Kırıkkale 'nin Keskin ilçesinde 2 kişiyi öldürüp kayıplara karışan katil zanlısı, 2 yıl sonra saklandığı evde yakalandı.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde İl Jandarma Suç Araştırma Timi (JSAT) ile Keskin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 kişiyi öldürmek suçundan 2 yıldır aranan Z.B. (51) isimli şahsın il dışında ikamet eden akrabalarının yanında saklandığı bilgisine ulaştı. JSAT ekibinin sürdürdüğü istihbarat çalışmalarında zanlının ilçeye bağlı köydeki evinde saklandığı tespit edildi.

Ev halklı jandarmayı oyalarken katil zanlısı kaçmaya çalıştı

Keskin İlçe Jandarma Komutanlığı ve JSAT ekiplerince 3 Nisan 2020 günü köydeki eve operasyon düzenlendi. Jandarma ekipleri, ev halkının kendilerini oyalamaya çalıştığı esnada Z.B.'nin evin arkasındaki pencereden atlayarak kaçmaya çalıştığını fark etti. Evin etrafını daha önceden kuşatan ekipler, firari şahsı kısa bir kovalamacanın ardından yakaladı.

Gözaltına alınan cinayet zanlısı Z.B., Keskin Adliyesindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Etiketler: Kırıkkale, Jandarma, Keskin, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› 3. Sayfa ››İki yıldır aranan katil zanlısını jandarma yakaladı - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Korona nedeniyle yurt dışında ölen Türklerin sayısı 222’ye yükseldi Haberler
Korona nedeniyle yurt dışında ölen Türklerin sayısı 222'ye yükseldi
Avrupa koronavirüsü durduramıyor! İngiltere ve Fransa’da bir günde 1479 can kaybı Haberler
Avrupa koronavirüsü durduramıyor! İngiltere ve Fransa'da bir günde 1479 can kaybı
Endişelendiren veri! Türkiye günlük vaka sayısında İtalya’yı geçerek 4. oldu Haberler
Endişelendiren veri! Türkiye günlük vaka sayısında İtalya'yı geçerek 4. oldu
264 hastanın daha iyileştiğini açıklayan Koca, güzel haberi sosyal medyadan verdi Haberler
264 hastanın daha iyileştiğini açıklayan Koca, güzel haberi sosyal medyadan verdi
’Seni paramparça edeceğim’ diyerek İmamoğlu’nu tehdit eden şahıs yakalandı Haberler
"Seni paramparça edeceğim" diyerek İmamoğlu'nu tehdit eden şahıs yakalandı
Koronavirüs 87 vatandaşımızın daha canını aldı, ölü sayısı 812 oldu Haberler
Koronavirüs 87 vatandaşımızın daha canını aldı, ölü sayısı 812 oldu
Bağcılar’da karantina apartmanındaki 16 kişiden 10’unda korona çıktı Haberler
Bağcılar'da karantina apartmanındaki 16 kişiden 10'unda korona çıktı
Yeni koronavirüs tedbiri! İşten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor Haberler
Yeni koronavirüs tedbiri! İşten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

21:39: TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti'li milletvekillerinden muhalefete tepki - Haberler 21:38: İstanbul'da korona virüsle mücadele eden doktorun çalınan motosikleti bulundu - Haberler 21:36: Minik Ebubekir, kumbarasındaki 23 TL'yi bağışladı - Haberler 21:33: JASAT'ın yakaladığı 'Sahte vefacı hırsızlar' tutuklandı - Haberler 21:31: 5 ve 7 yaşındaki kardeşler kumbarasındaki 445 TL'yi Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Haberler 21:15: İngiltere ve Fransa'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 1479 kişi hayatını kaybetti - Haberler 19:52: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu mail üzerinden tehdit eden şüpheli gözaltına alındı 19:36: ABD'de test amacıyla 19 gün bekletilen cesette koronavirüs çıktı - Haberler 18:35: Koronavirüste plazma tedavisi işe yarıyor! Çin'de 10 hasta iyileşme aşamasına geçti - Haberler 17:15: İngiliz model Linda Lusardi, koronavirüs ile mücadelesini anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı - Haberler 17:07: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Lideri Çinping ile telefonda görüştü - Haberler 16:20: Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü