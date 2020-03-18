"İki yolcunun karantina otobüsünden alınması olayıyla ilgili olarak hukuk gerekeni yapacaktır"
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınması olayıyla ilgili olarak hukuk gerekeni yapacaktır"dediAdalet Bakanı Abdülhamit Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada," Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınması olayıyla...
18.03.2020 08:45 | Son Güncelleme: 18.03.2020 08:45
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, " Fransa 'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınması olayıyla ilgili olarak hukuk gerekeni yapacaktır"dedi
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada," Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınması olayıyla ilgili olarak hukuk gerekeni yapacaktır. Bu konuda hiçbir taviz, hiçbir istisnai muamele kabul edilemez. Kanun önünde herkes eşittir. Olayın takipçisiyiz" ifadelerini kullandı.
(Mehmet Kalay/İHA)
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada," Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınması olayıyla ilgili olarak hukuk gerekeni yapacaktır. Bu konuda hiçbir taviz, hiçbir istisnai muamele kabul edilemez. Kanun önünde herkes eşittir. Olayın takipçisiyiz" ifadelerini kullandı.
(Mehmet Kalay/İHA)
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Kaynak: İHA
Etiketler : Abdülhamit Gül, Fransa, Güncel
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