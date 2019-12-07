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İkiköprü Belde Belediyesine kayyum atandı

Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı HDP'li İkiköprü Belde Belediyesine kayyum atandı.

07.12.2019 10:53 | Son Güncelleme: 07.12.2019 10:58İkiköprü Belde Belediyesine kayyum atandı
'ın ilçesine bağlı HDP'li Belde Belediyesine kayyum atandı.

Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada, Beşiri ilçesi İkiköprü Belde Belediye Başkanı Osman Karabulut hakkında, 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2015/294 Esas sayılı dava dosyası derdest olduğunun anlaşıldığı belirtildi. Açıklamada, "İkiköprü Belde Belediye Başkanı Osman Karabulut, hakkında devam eden adli işlem süreci göz önünde bulundurularak Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesine istinaden İçişleri Bakanlığının 6 Aralık 2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış Belediye Kanununun 45'inci maddesi uyarınca yine Belediye Kanununun 46'ncı maddesi kapsamında Beşiri Kaymakamı Sinan Aşcı, İkiköprü Belde Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir" denildi. - BATMAN

Halkların Demokratik Partisi, İkiköprü, Batman, Beşiri, Güncel

Kaynak: İHA

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