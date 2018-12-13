İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nı Tanıttı

13 Aralık 2018 Perşembe 14:51



13 Aralık 2018 Perşembe 14:51

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nda yer alan 24 milyar liralık 454 eylem bulunduğunu açıkladı.Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen İkinci 100 Günlük Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sabah saatlerinde Ankara'da meydana gelen tren kazası ile ilgili üzüntüsünü paylaştı. Erdoğan, "Bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılarımıza acil şifalar niyaz ediyorum. Kaza ile ilgili adli ve idari soruşturmaya başlanmıştır. Cumhuriyet Savcılığımız şuana kadar 3 kişiyi gözaltına aldı. Kaza tüm boyutları ile incelenecek, sorumluları ortaya çıkartılacak, gereken her şey yapılacak" diye konuştu."KİFAYETSİZ MUHTERİSLERİN HEVESLERİNİ KURSAKLARINDA BIRAKTIK"3 Ağustos 2018 tarihinde kamuoyuna ilan edilen 100 günlük icraat programının sonuçları ile ikinci 100 günlük hedefleri paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizin huzurunda geride bıraktığımız 100 günün muhasebe murakabesini yaparak bunun yanında yakın geleceğe ilişkin programımızı ortaya koyarak Türk siyasetine de yeni bir açılım kazandıracağız. Yürütmenin başı Cumhurbaşkanı olarak bundan sonra da belli aralıklarla milletimizin karşısına çıkarak icraatlarımızın değerlendirmesini yapacağız" şeklinde konuştu. Millete verdikleri sözleri gerçekleştirmeye çalıştıklarını kaydeden Erdoğan, "İç ve dış kaynaklı tüm engelleme girişimlerine rağmen hedeflerimize ulaşma yönünde önemli mesafe kat ettik. Kur, faiz, enflasyon üçgeni üzerinden ekonomimize pranga vurmak isteyenleri bir kez daha hüsrana uğrattık. Kurdaki kısa süreli dalgalanmayı dahi hükümeti yıpratmak için fırsat bilen kifayetsiz muhterislerin heveslerini kursaklarında bıraktık. Birkaç ay öncesine kadar sabah akşam milletimize karamsarlık pompalayan siyaset simsarları, sözüm ona ekonomistler, köşe yazarları bugün adeta dillerini yutmuş durumdalar, hiç birinden çıt çıkmıyor. Allah'ın izniyle ikinci 100 günlük icraat programımızı uygularken de aynısını yapacağız. Kişisel çıkarı için 81 milyonluk Türkiye gemisinin altını oymaya çalışanlar kesinlikle fırsat bulamayacaklar, fırsat vermeyeceğiz. Ülkemizin ve milletimizin düşmanlarının operasyon aracı haline dönüşmüş olan çevrelerin eleştirilerine kulak asmayacağız, Hiçbir kirli planının, hiçbir ekonomik tetikçinin, ihtiraslarının kulu kölesi olmuş hiçbir menfaatperestin ülkemiz ile hedefleri arasına girmesine müsaade etmeyeceğiz. Millet iradesinin üzerinde hiçbir irade tanımadık, hakkın ve halkın rızası için gözünü ve gönlünü Türkiye'ye çevirmiş mazlum ve mağdurlar için çalışmaya, üretmeye, taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı."İCRAAT PROGRAMIMIZDA YER ALAN 400 EYLEMDEN 340 TANESİNİ TAMAMLADIK""Yaşadığımız onca sıkıntıya rağmen ilk 100 günlük icraat programımızda yüzde 97 gibi son derece yüksek bir gerçekleşme performansına ulaştık" açıklamasında bulunan Erdoğan, "İcraat programımızda yer alan 400 eylemden 340 tanesini tamamladık. Bunların arasında gerçekten önemli, gerçekten tarihi, milletimizin umut ve heyecanla beklediği pek çok projemiz bulunuyor" dedi. İstanbul'a yeni yapılan havaalanından bahseden Erdoğan, "Cumhuriyetimizin 95. yıl dönümünü kutladığımız 29 Ekim tarihinde Türkiye'ye yeni bir zafer anıtı kazandırdık. 90 milyon yolcu kapasiteli, ilk etabının açılışını yaptığımız İstanbul Havalimanı ülkemizin gurur abideleri arasında yerini almıştır. Tüm etapları devreye girdiğinde yılda 200 milyon yolcu kapasitesine kadar çıkabilecek bu havalimanının finansmanından inşaatına, mimarisinden çevre dostu özelliğine kadar hemen her yönü ile dünyada parmakla gösterilen projelerden birisi olmuştur" diye konuştu. "Millet bahçelerinden 5 tanesini de hizmete sunduk" ifadelerini kullanan Erdoğan, millet bahçelerinden bahsetti, 81 ilin tamamında ve büyük ilçelerde millet bahçeleri yapılacağını kaydetti. Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:"İlk 100 günlük icraat programındaki kalan 60 eylemin 10 tanesinin mevzuat hazırlıklarını da tamamladık. Üçüncü tarafların onayını gerektiren 32 eylemde yüzde 80'in üzerinde ilerleme yakalarken, 17 eylem de yüzde 50'nin üzerinde ilerleme sağladı. 2018 yılı bütçesinden yapılan harcamalar itibariyle gerçekleşme oranımız yüzde 86,8 oldu. İcraat programımızdaki 400 eylemin hepsi için revize edilmiş rakamlarla 43 milyar liralık bütçe maliyeti ön görürken, gerçekleşen icraatlar için 37,3 milyar lira sarf ettik, icraat programının planlanandan daha az bütçeyle gerçekleşmesinin en önemli sebebi uygulamaya koyduğumuz tasarruf tedbirleridir. Türkiye bir taraftan kalkınma ve yatırım hamlesini sürdürürken, diğer taraftan da mali disiplinden taviz vermemiştir, bundan sonra aynı titizlikle çalışmaya devam edeceğiz."İŞTE O PREJELER'İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nda yer alan 24 milyar liralık 454 eylemin bitirilmesini temin edeceklerini kaydeden Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı olarak öne çıkan projeleri paylaştı:"Bürokraside ataleti giderecek, devletin işleyişini hızlandıracak, verimliliğini ve etkinliğini artıracak bazı adımlar atıyoruz. Önümüzdeki dönemin yol haritası olacağına inandığım 5 yıllık Cumhurbaşkanlığı Programını tamamlayarak uygulamaya koyuyoruz. Bunun yanında illerimize verilen hizmetlerin takibi ve tespiti için 81 il karnesi projesini devreye alıyoruz. Mevzuat bilgi sisteminin yeni yönetim sistemine göre uyarlanmasını ve güncellenmesini temin ediyoruz. Kamunun vatandaşa, özel sektöre ve diğer resmi kurumlara sunduğu hizmetlerin yüzde 95 oranında elektronik devlete entegrasyonunu sağlıyoruz. Gençlerimize gelecek iş planlarında yardımcı olmak amacıyla üniversitelerimizin tamamında kariyer merkezleri kuruyoruz. Millet olarak varlığımızı ve geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz Türkçe'mizin doğru kullanımını temin ve teşvik etmek amacıyla yeni bir kampanya başlatıyoruz. Şehirlerimizin estetiğine zarar veren tabela kirliliği ile daha yoğun bir mücadeleye girişiyoruz. Ulusal bilim, teknoloji ve yenilik stratejisi ile eylem planının hazırlanmasını temin ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı olarak ülkemizin ve milletimizin tüm meselelerinin yakından takipçisi olmaya, sorunlara çözüm getirmeye devam edeceğiz."(İHA)