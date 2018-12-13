13 Aralık 2018 Perşembe 15:24



13 Aralık 2018 Perşembe 15:24

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İkinci 100 Günlük Eylem Planı'mızda yer alan, yaklaşık 24 milyar liralık 454 eylemin bitirilmesini temin edeceğiz." dedi.Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "İkinci 100 Günlük Eylem Planı Tanıtım Toplantısı"na katıldı.Erdoğan, toplantıda yaptığı konuşmada, 28 adet millet bahçesinin inşaat ve projelendirilme çalışmalarını da yine bu süreçte tamamladıklarını ifade ederek, "İnşallah 81 ilimizin tamamına bir millet bahçesi kazandıracağımız gibi büyük ilçelerimizde de bu millet bahçelerimizin inşasına devam edeceğiz. Çalışmalarımızı bu istikamette yoğunlaştırıyoruz." bilgisini verdi.Öte yandan İlk 100 Günlük İcraat Programı'nda kalan 60 eylemin 10 tanesinin mevzuat hazırlıklarını tamamladıklarının altını çizen Erdoğan, üçüncü tarafların onayını gerektiren 32 eylemde yüzde 80'inin üzerinde ilerleme yakalarken, 17 eylemde yüzde 50'nin üstünde ilerleme sağladıklarını vurguladı. Erdoğan, "2018 yılı bütçesinden yapılan harcamalar itibariyle gerçekleşme oranımız, yüzde 86,8 oldu." diye konuştu.İcraat programındaki 400 eylemin hepsi için revize edilmiş rakamlarla 43 milyar liralık bütçe maliyeti öngörürken, gerçekleşen icraatlar için 37,3 milyar lira sarf ettiklerini ifade eden Erdoğan, icraat programının planlanandan daha az bütçeyle gerçekleştirilmesinin en önemli sebebinin, uygulamaya koydukları tasarruf tedbirleri olduğunu söyledi.Türkiye bir taraftan kalkınma ve yatırım hamlesini sürdürürken, diğer taraftan da mali disiplinden asla taviz vermediğini belirten Erdoğan, bundan sonra da aynı hassasiyetle, aynı titizlikle çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.Önemli bir kısmı tamamlanmak üzere olan projeleri kısa zamanda bitirerek, millete olan vaatlerini yüzde 100 gerçekleştirmiş olacaklarının altını çizen Erdoğan, "Bununla beraber, İkinci 100 Günlük Eylem Planı'mızda yer alan, yaklaşık 24 milyar liralık 454 eylemin de bitirilmesini temin edeceğiz." dedi.Cumhurbaşkanlığı olarak öne çıkan projeleri paylaşmak istediğini ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:"Biliyorsunuz yeni hükümet sistemimizde Cumhurbaşkanlığı, devleti temsil görevi yanında, yürütmenin lokomotifi ve kamu hizmetlerinin itici gücüdür.Bu anlayışla, bürokrasideki ataleti giderecek, devletin işleyişini hızlandıracak, verimliliğini ve etkinliğini artıracak bazı adımlar atıyoruz. Önümüzdeki dönemin yol haritası olacağına inandığım 5 Yıllık Cumhurbaşkanı Programı'nı tamamlayarak uygulamaya koyuyoruz.Bunun yanında illerimize verilen hizmetlerin takibi ve tespiti için 81 İl Karnesi Projesi'ni devreye alıyoruz. Mevzuat Bilgi Sistemi'nin yeni yönetim modelimize göre uyarlanmasını ve güncellenmesini temin ediyoruz. Kamunun vatandaşa, özel sektöre ve diğer resmi kurumlara sunduğu hizmetlerin yüzde 95 oranında elektronik devlete entegrasyonunu sağlıyoruz.Gençlerimize gelecek iş planlarında yardımcı olmak amacıyla üniversitelerimizin tamamında Kariyer Merkezleri kuruyoruz.Millet olarak varlığımızın ve geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz Türkçemizin doğru kullanımını temin ve teşvik etmek amacıyla yeni bir kampanya başlatıyoruz.Şehirlerimizin estetiğine zarar veren tabela kirliliği ile daha yoğun bir mücadeleye girişiyoruz.Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi ile Eylem Planı'nın hazırlanmasını temin ediyoruz."Bunların sadece önemli gördükleri için milletle paylaştıkları bazı başlıklar olduğunu belirten Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı olarak ülkenin ve milletin tüm meselelerinin yakından takipçisi olmaya, sorunlara çözümler getirmeye devam edeceklerini kaydetti."Hakim ve savcı yardımcılığı müessesesini kazandırıyoruz"Erdoğan, bakanlık ve kurumların ilk 100 günde tamamladıkları öne çıkan çalışmaları ile İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nın detaylarına değindi.Dava başlangıcında bitiş tarihlerinin ilgililere bildirileceği "Yargıda Hedef Süre" uygulamasını, 3 Ağustos'ta söz verdikleri gibi başarıyla tamamladıklarının altını çizen Erdoğan, adalet hizmetlerinin kalitesini daha da artıracak bu uygulamayı, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren pratiğe geçireceklerine işaret etti.Konya ve Sakarya Bölge Adliye Mahkemelerini faaliyete alarak, İstanbul ve Ankara Bölge Adliye Mahkemelerinin iş yükünü 90 bin dosya azalttıklarına dikkati çeken Erdoğan, ikinci 100 günlük devrede yargının etkinliğini sağlamaya yönelik çalışmaları, tempoyu daha da artırarak sürdüreceklerini söyledi.Bu kapsamda soruşturma ve yargılamalarda tayin edilen hedef sürelerin vatandaşlara bildirilmesini sağladıklarını aktaran Erdoğan, "Türk yargı sistemine yeni bir şu anda yapı getiriyoruz. Nedir o? 'Hakim ve savcı yardımcılığı' müessesesini kazandırıyoruz.Yargı Reformu Stratejisi Belgesi'nin hazırlıklarını bitirerek, kamuoyuna ilan ediyoruz.Hukuk Muhakemeleri Kanununun uygulamasını yeniden ele alarak, daha etkin, verimli ve yargılama sürelerini kısaltan bir çalışma yapıyoruz. İnşallah 'geciken adalet, adalet değildir' anlayışı ortadan kalkıyor." dedi."Yalanı leblebi, çekirdek yer gibi yiyenler var"Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vasıtasıyla geçen dönemde vatandaşların ihtiyaçlarının tespiti için 1 milyon haneyi ziyaret ettiklerine anımsatan Erdoğan, Sosyal Hizmet Merkezlerinin sayısını yüzde 6 artırarak, 298'den 316'ya çıkardıklarını söyledi.Erdoğan, şunları kaydetti:"Nitelikli iş gücü yetiştirilmesine yönelik programlardan yararlananların sayısını 248 binden 375 binin üzerine taşıdık. 23 ilde gerçekleştirilen Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetlerini, 8 ilde daha uygulamaya alarak, faaliyetlere 10 bin evladımızın katılımını sağladık. Üniversiteli gençlerimizi çalışma hayatı ile tanıştırmak amacıyla Sosyal Çalışma Programını hayata geçirdik. 2 milyonu aşkın Bağ-Kurlu sigortalımıza sosyal güvenlik primlerinde ödeme kolaylığı temin ettik.Sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması için 408 bin Bağ-Kurlu vatandaşımızın başvurusunu almaya başladık. Engelli Sağlık Kurulu Raporlarıyla ilgili sorunları çözüme kavuşturan yönetmeliği hazırladık.Bitmedi, er ve erbaşların ailelerinin de sağlık hizmetlerinden faydalanabilmelerini temin eden mevzuatın teknik boyutuyla ilgili hazırlıklarımızı tamamladık. Özellikle bu anlattıklarımı tabi birilerinin dinlemesi lazım. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Çünkü yalanı leblebi, çekirdek yer gibi yiyenler var."(Sürecek)