13 Aralık 2018 Perşembe 16:10



13 Aralık 2018 Perşembe 16:10

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gençlerimizin sesi soluğu olacak 'Aynı Frekanstayız' adıyla bir Gençlik Radyosu kuruyoruz." dedi.Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "İkinci 100 Günlük Eylem Planı Tanıtım Toplantısı"na katıldı.İlköğretim çağındaki 1 milyon çocuğa sportif yetenek taraması yaptıklarını belirten Erdoğan, kamu yararına çalışan dernek ve vakıfların yurtlarındaki 50 bin öğrenciye verilen beslenme yardımına, barınma yardımını da eklediklerini söyledi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bunu da bilmediğini ifade eden Erdoğan, "Takip etmiyor bizi, takip etmiyor. Bunun tabii kılavuzu karga. Sıkıntı oradan geliyor." diye konuştu.Sivil toplum kuruluşlarının gençlik ve spor alanındaki 400 projesine destek verdiklerini dile getiren Erdoğan, lise ve üniversite öğrencisi 1001 gencin projelerini hayata geçirmelerine vesile olduklarını dile getirdi.İkinci 100 günlük dönemde 30 yeni gençlik merkezini daha hizmete alıp, gençlik merkezleriyle spor merkezlerinin 24 saat açık tutulmasını sağlayarak 10 milyon vatandaşa spor hizmeti sunduklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:"Örnek hikayeler yoluyla gençlerimize farklı ufuklar kazandırmak için '17 Dakika Projesi'ni başlatıyor, uzman veya rol model konuşmacılar ile gençlerimizi bir araya getiriyoruz. Gençlerimizin sesi soluğu olacak 'Aynı Frekanstayız' adıyla bir Gençlik Radyosu kuruyoruz. Sporun okullar başta olmak üzere her alanda yaygınlaştırılması için spor kulüplerine ve sporculara 33 milyon 600 bin liralık destek veriyoruz. 'Gençlik İçin 100 Günde 100 Milyon Projesi' ile FIFA standartlarında 34 futbol sahası ile 96 mahalle tipi spor sahası, basketbol-voleybol sahası, 6 yüzme havuzu ve 3 spor salonunun yapımını sağlıyoruz. İşte bakın Vakıfbank Voleybol Takımı dünya şampiyonu oldu. Aradım, tebrik ettim. Eczacıbaşı dünya üçüncüsü oldu. Demek ki çalışınca çok şeyler oluyor. İnşallah baskette hem erkeklerde hem bayanlarda, orada da zorluyoruz. İnşallah orada da yakalayacağız bunu. Çünkü 81 milyonluk Türkiye'ye bu yakışır, bunu yapmamız lazım. Onun için de okul öncesinden sporu başlatacağız. Okul öncesinden yüzme niye başlamasın? Dünya bunu böyle yapıyor. Biz de yapacağız. İlkokul, orta, lise oralardan bunları başlatacağız ki uluslararası camiada sesimiz çok daha farklı çıksın.""Türkiye Kalkınma Bankası'nı yeniden yapılandırdık"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığının, geride bırakılan dönemde omuzlarına en fazla yük binen bakanlıklardan biri olduğunu söyledi. Bir taraftan ekonomiyi hedef alan girişimleri boşa çıkaracak tedbirler üzerinde çalışırken, diğer taraftan da 100 günlük icraat programındaki eylemleri hayata geçirdiklerini vurgulayan Erdoğan, kamu ihale süreçlerinde tasarruf sağlamak için internet üzerinden bir ihale alt yapısı oluşturduklarını aktardı.Kamu nakit yönetiminde verimliliği artırmak için "Tek Hazine Hesabı"nın kapsamını genişlettiklerini anlatan Erdoğan, kalkınma projelerinin daha etkin finanse edilmesi amacıyla "Türkiye Kalkınma Bankası"nı yeniden yapılandırdıklarını dile getirdi.İnteraktif Vergi Dairesi'nde verilen hizmetlerin sayısını 10 ilaveyle 45'e çıkardıkları bilgisini veren Erdoğan, şöyle devam etti:"Önümüzdeki ikinci 100 günlük devrede, Kayıtdışı Ekonomi ile Mücadele Eylem Planı'nın hazırlanmasını sağlıyoruz. Yeminli Mali Müşavir raporu ile nakden talep edilebilen KDV iade tutarlarının yüzde 50'sinin 10 iş günü içinde yapılmasına ilişkin bir sistem geliştiriyoruz. Defter beyan sisteminin kapsamını, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefleri de içine alacak şekilde genişletiyoruz. Özel sermaye yatırımlarının artırılması ve yüksek teknoloji yatırımlarına alternatif finansman sağlanması için 'Türkiye Kalkınma Fonu'nu kuruyoruz. Finansal istikrarın güçlendirilmesi ve finansal sektörün sağlıklı gelişimi amacıyla 'Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi' tesis ediyoruz. Girişimcinin kitleye, kitlenin girişimciye erişimini kolaylaştıracak düzenli bir yatırım ortamı için kitle fonlaması düzenlemelerini yürürlüğe koyuyoruz. Gecikmelerin önüne geçmek için Ortak e-Tahsilat Platformu'nu tüm unsurlarıyla devreye alıyoruz.""31 ilde daha narkotimler kurarak 81 ilin tamamını bu kapsama aldık"Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanlığının terör eylemleri ile kaçakçılık ve düzensiz göçmen geçişlerine engel olmak, vatandaşların güvenliğini temin etmek için yoğun çaba sarf ettiğini söyledi.Ağrı ve Iğdır'ın İran sınırındaki güvenlik duvarının 40 kilometresine aydınlatma, kamera takip sistemi ve güvenlik sensörü kurduklarını belirten Erdoğan, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve mobil plaka tanıma sistemi olan ilçe sayısını yüzde 20 artırarak 614'e çıkardıklarını vurguladı.Trafik tedbirlerini yaygınlaştırarak, yaralamalı ve ölümlü trafik kazaları oranında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 düşüş sağladıklarını aktaran Erdoğan, İçişleri Bakanlığının 15 ayrı hizmetini e-devlet üzerinden sunmaya başladıklarını bildirdi.Uyuşturucuyla etkin mücadele için 31 ilde daha narkotimler kurarak, 81 ilin tamamını bu kapsama aldıklarının altını çizen Erdoğan, tüm acil çağrı hizmetlerinin birleştirildiği 112 Merkezlerinin sayısını 32'den 42'ye çıkardıklarını ifade etti.Düzensiz göçün önlenmesi için İstanbul-Tuzla, Kocaeli, Iğdır ve Kırıkkale'de 4 yeni geri gönderme merkezi kurduklarını dile getiren Erdoğan, terörle daha etkin mücadele için Elazığ ve Van'a ilave olarak Gaziantep'te de Jandarma Taktik İHA Komutanlığını faaliyete geçirdiklerini söyledi."İran-Ağrı-Iğdır sınırında 35 kilometrelik sınır aydınlatması"Erdoğan, jandarmaya 2 genel maksat helikopteri ve 6 SİHA daha kazandırdıklarına işaret etti.Farklı vazife, rütbe ve kurumlarda 47 bin 773 personeli daha göreve başlatarak, güvenlik birimlerini güçlendirdiklerini vurgulayan Erdoğan, "İcraat programımızın ikinci safhasında İran-Ağrı-Iğdır sınırında 35 kilometrelik sınır aydınlatması, kamera takip sistemi ve güvenlik sensörünü daha devreye alıyoruz." dedi.Çağrı merkezlerini tek bir numarada toplayan 112 Acil Çağrı Merkezi sayısını, Hakkari ve Zonguldak'ı da ekleyerek toplam 44 ile çıkardıklarını bildiren Recep Tayyip Erdoğan, şunları kaydetti:"Trafik Enstitüsü'nü kuruyor, 'Yaşam Tüneli' gibi farkındalık projelerini hayata geçirerek, yaralanmalı ve ölümlü trafik kazalarını geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 1 oranında azaltmayı hedefliyoruz. e-Belediye Bilgi Sistemi'ne entegre edilen belediye sayısını 60'dan 210'a yükseltiyoruz. 650 polis merkezinde 'insan odaklı hizmet' anlayışını esas alan 'Güven Masası' uygulaması ile 'etik davranış ilkeleri'ni başlatıyoruz. Yeni randevu sistemini devreye alarak, kimlik kartı ve sürücü belgesi için randevu süresini 60 günden 10 güne indiriyoruz."(Sürecek)