13 Aralık 2018 Perşembe 16:38



13 Aralık 2018 Perşembe 16:38

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yerli ve milli üretim için teknoloji ve imalat sektörleri başta olmak üzere KOBİ'lere 274 milyon liralık destek veriyoruz." dedi.Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "İkinci 100 Günlük Eylem Planı Tanıtım Toplantısı"na katıldı.Sağlık Bakanlığı tarafından anne ve çocuk sağlığı hizmetlerinin güçlendirilerek iktidarları döneminde anne ölüm oranının yüz binde 14'ün altına düşürülmesinin sağlandığını belirten Erdoğan, tıbbi sarf malzemelerinin elektronik ortamda hızlı ve güvenli bir şekilde teminine imkan veren "Sağlık Market Uygulaması"nı hayata geçirdiklerini söyledi.Artık mahalledeki veya caddedeki marketten bu sarf malzemelerin alınmayacağını ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Her şey sağlık marketten. İhtiyaçlar oradan giderilecek. Sayın Bakan da burada. Aksi takdirde yanlış yapanların canını yakarız. Çünkü buna bizzat şahit olduğum için özellikle bu adımı attık. Önemli bir hastanedeki hasta bana şunu söyledi: (Cumhurbaşkanım şunu görüyor musunuz? İsmini vermeyeceğim büyük bir marketin poşeti. Bunun içinde sarf malzemeleri var. Hastane benim sarf malzemelerimi halletmedi. Ben oğlumu o markete gönderdim, oradan sarf malzemeleri aldırdım.)"Bunun kendilerine yakışmayacağının altını çizen Erdoğan, "Biz sağlıkta bu ülke tarihinde görülmemiş bir mücadeleyi verdik. Nereden nereye geldik. Denizleri geçiyoruz, derede boğuluyoruz. Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi sağlık marketi kurmak suretiyle inşallah bunun da halli gerçekleşti, önünü açtık." diye konuştu.Recep Tayyip Erdoğan, evde sağlık hizmetinden yararlanan hasta sayısının yüzde 20 artışla 1 milyon 200 bine yükselttiklerini vurgulayarak, "Manisa, Elazığ ve Eskişehir'de 2 bin 677 yatak kapasiteli 3 şehir hastanesini daha tamamlayarak 20 yeni hastane ve 2 ağız ve diş sağlığı merkezini hizmete sunduk bay Kemal. Çok önemli. Şimdiden seni açılışa davet ediyorum. Açılışta beraber olalım. İnan mutluluk duyarım. Çok isabetli olur. Bu hastanelerin ne kadar muhteşem, güzel olduğunu gör. Gör de yalandan kurtul." ifadelerini kullandı."30 Obezite Merkezi açıyoruz"Yoğun bakımlardaki sıkışıklığı gidermek için 500 yeni yatağı daha hizmete aldıklarını aktaran Erdoğan, Türkiye'yi sağlık turizminde marka haline getirecek "Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi"ni kurduklarına dikkati çekti.Erdoğan, obezite hastalarına verilen hizmetlerin standardizasyonunu sağladıklarını, acil ihtiyaç olan ve yaygın kullanılan aşıların Türkiye'de üretimi için proje çağrısına çıktıklarını söyledi.İkinci 100 gün boyunca obeziteyle mücadele için 30 obezite merkezi açacaklarına işaret eden Erdoğan, "Yapımı devam eden 9 hastaneyle bir ağız ve diş sağlığı merkezini hizmete alıyoruz. Dijital hastane sayısına 10 daha ilave ediyoruz. 800 kara ambulansının alımını ve dağıtımını tamamlıyoruz. Onlarla birlikte hizmet daha da kolaylaşacak." dedi."BOZOK mühimmatının ilk uçuş ve atış testlerini gerçekleştirdik"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında, yerli ve milli üretim için ileri teknoloji alanlarında yeni girişimcilere 165 milyon liralık destek sağladıklarını ifade etti.Hassas Güdüm Kiti ve SOM-J Füzesinin test aşamalarını tamamlayarak 100 Kanatlı Güdüm Kitini kullanıcılarına teslim ettiklerini aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:"Harp Başlığı Raylı Sistem Dinamik Test Altyapısı hizmete alınarak, BOZOK mühimmatının ilk uçuş ve atış testlerini gerçekleştirdik. İlk milli lazer silah sistemimizin testlerini başarıyla tamamladık. Bilişim ve Bilgi Güvenliği Projeleri kapsamında, IP Kripto Cihazının prototipinin üretimini başlattık. Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi Master Plan çalışmasını tamamladık. Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi içerisinde de yatırımcılara yer tahsisi yaptık. Bilim İnsanlarımızın Yurda Dönüş Seferberliği kapsamında 'Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı'nı ilan ettik. Üsküdar Bilim Merkezini hizmete açtık. İçerisinde bir Animasyon Atölyesi, bir Ön Kuluçka Merkezi, bir Kuluçka Merkezi, bir Marker Atölyesi kurulan 'Zemin İstanbul Deneyim Merkezi'ni faaliyete geçirdik.Sanayi Doktora Programı kapsamında 520 doktora öğrencisinin desteklenmesine karar verdik. Türkiye Uzay Ajansı'nın kuruluşunu tamamlayarak, ülkemizin 20 yıllık hayalini gerçeğe dönüştürdük. Böylece Türkiye'yi uzay teknolojileri alanında bir üst lige çıkaracak, şimdiden Milli Uzay Programımızın alt yapısını oluşturacak tarihi bir adım attık. Yerli uydularımız için projeler geliştirecek 'Uzay Teknolojileri Optik Sistemler Araştırma Merkezi'ni hizmete açtık. Milli Güvenli Veri Depolama Sistemini üniversitelerimizin ortak kullanımına sunduk. Milli güvenli mesajlaşma sisteminin testlerini, TAİ, TÜBİTAK, BİLGEM, MAM gibi kritik kurumlarımızda gerçekleştirdik. Ar-Ge merkezlerinin sayısını yüzde 10, tasarım merkezlerinin sayısını ise yüzde 8 artırdık."Yeni dönemde Türkiye'nin "Fikri Mülkiyet Stratejisi"ni hazırlıklarını vurgulayan Erdoğan, Uluslararası Lider Araştırmacı Programı kapsamında ilk çağrıyı yaptıklarını, başvuruları da neticelendireceklerini belirtti."Türkiye Açık Kaynak Platformu"nu kurarak, açık kaynak kodlu yazılım ekosisteminin güçlendirilmesini sağlayacaklarını aktaran Erdoğan, "Yerli ve milli üretim için teknoloji ve imalat sektörleri başta olmak üzere KOBİ'lere 274 milyon liralık destek veriyoruz." diye konuştu."7 projeyle çiftçiye 710 milyon liralık destek sağladık"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "çiftçi aç", "arsası yok", "traktörü yok" sözlerini anımsatan Erdoğan, şunları söyledi:"Biz çiftçiye traktör yetiştiremiyoruz. Geçenlerde parti sözcümüz de bunları rakamlarla açıkladı. Biz geldiğimizde, 20 yıl önce çiftçinin traktörü yoktu. Ortaklaşa köyde traktör kullanıyorlardı. Şimdi Anadolu'yu dolaştığın zaman görüyorsun. Bırak bir traktörü, iki traktör. Bir de bakıyorsun evin bahçesinde arabası. Bunla biz iftihar ediyoruz. Buralara geldik."Kırsal kalkınmaya yönelik 7 projeyle çiftçiye 710 milyon liralık destek sağladıklarını açıklayan Erdoğan, 99 bin dekar alanı sulamaya açarken, 1 milyon dekar alanda modern basınçlı sulama sistemi kurduklarını bildirdi.Recep Tayyip Erdoğan, "Çiftçilerimize 250 milyon lira hibe desteği verdik bay Kemal. Şu anda ben milli bütçeden konuşuyorum. Kuru sıkı atmıyoruz. 391 bin 330 dekar tarım arazisinin toplulaştırmasını tamamladık. Antalya, Tokat, Bingöl ve Edirne illerinde toplam 15 büyük ovayı koruma alanı ilan ettik." dedi."Üreticilere Ziraat Bankası kredisiyle 50 bin koyun verdik"Damızlık koyun projesi kapsamında, üreticilere Ziraat Bankası kredisiyle 50 bin koyun verdiklerinin altını çizen Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:"Silvan Projesinin en önemli kısımlarından olan yaklaşık 37,5 kilometre uzunluğa ve 10 metre çapa sahip Silvan Tünellerinin ihalesini tamamladık ve sözleşmesini imzaladık. Kralkızı-Dicle, Mardin-Ceylanpınar Ovaları, Suruç, Bozova gibi önemli sulama projelerinin biten kısımlarını hizmete sunduk. Diyarbakır-Ergani, Edirne Çokal Barajı 5'inci Kısmı ile Sivas-Divriği ve Alanya İçme suyu projeleriyle 344 bin vatandaşımıza daha temiz içme suyu sağladık. Ergene Nehri'nin suyunu temizlemek için yürüttüğümüz projede, Marmara Derin Deşarj Sistemi'ni yüzde 98 oranında tamamladık. Sudan'da ülkemize tahsis edilen tarım arazisini yatırımcılarımıza açmak için 12 bin 500 hektarlık alanda kurulacak örnek çiftlikle ilgili ortak şirketi faaliyete geçirdik.Önümüzdeki 100 gün boyunca, Kırsal Kalkınma Yatırımları Genç Çiftçi Projeleri'nin Desteklenmesi Programı kapsamında 2 bin 250 genç çiftçiye 30'ar bin lira hibe desteği veriyoruz. Kırsal Kalkınma Programı çerçevesinde tamamlanan 505 yatırıma toplam 250 milyon lira hibe ödemesi yapıyoruz. Böylece desteklenen tesislerde gerçekleşecek personel istihdamıyla kırdan şehre göçün azaltılmasını, kadın girişimcilerin ekonomiye kazandırılmasını hedefliyoruz. 23 ilde 41 sulama tesisini tamamlayarak 47 bin 543 hektar tarım arazisini sulamaya açıyoruz. '5 Bin Köye 5 Bin Gelir Getirici Orman Kurulması Projesi' kapsamında 253 köyde ağaçlandırma yapıyoruz."(Sürecek)