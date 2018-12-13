13 Aralık 2018 Perşembe 17:26



13 Aralık 2018 Perşembe 17:26

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Satıhtan Satıha Güdümlü Mermi, adı da 'ATMACA' projesinde seri üretime geçiyoruz." dedi.Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "İkinci 100 Günlük Eylem Planı Tanıtım Toplantısı"na katıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ticaret Bakanlığının, Türk Eximbank'ın müşteri sayısı içinde KOBİ'lerin payını yüzde 63'ten yüzde 68,8'e çıkardıklarını belirterek, dış ticaret hacmini artırmak amacıyla 35 yeni Türkiye Ticaret Merkezinin açılacağı ülke-şehir belirlediklerini ifade etti.Erdoğan, elektronik ticarette güvenliği ve hizmet kalitesini artırmak için "Elektronik Ticarette Güven Damgası" sistemini oluşturduklarını söyleyerek, şöyle devam etti:"Taşınır Rehni'nin etkinliğini artırarak KOBİ'lere 45 milyar lira, 7 milyar dolar ve 1 milyar Avro finansman imkanı sağladık. Dış ticaretimizde yerel paraların kullanımının artırılması ve barter ticaretinin geliştirilmesi için 12 ülke nezdinde girişimlerde bulunduk. Çin, Hindistan, Meksika ve Rusya Federasyonu ile ilgili 2 yıllık eylem planları oluşturduk. İhracatçıların işlemlerinin kendi tesislerinde yapılması uygulamasına başladık. Hava, deniz ve demiryoluyla transit taşımalarda beyanname zorunluluğunu kaldırdık. Kara yolunda ise ihracat refakat belgesine geçtik. Yazılım, bilişim, sağlık, eğitim, film yapımı ağırlıklı yeni nesil ihtisas serbest bölgeleri kurduk."Erdoğan, Ürün İhtisas Borsası'nın gelecek yıl işler hale getirilmesine yönelik çalışmaları tamamladıklarını, pazarlama odaklı, soğuk zincir kapasitesi yüksek modern toptancı hallerinin inşası ve işletilmesi ile üretici örgütlerinin buralardaki pazar paylarının artırılmasına yönelik de adımları atmaya başladıklarını kaydetti.İkinci 100 günlük devrede, esnaf ve sanatkar meslek kollarının güncellenmesini yaptıklarını belirten Erdoğan, "Yeni piyasa gözetimi ve denetimi modeli oluşturulmasını sağlıyoruz. İhracatçıların küresel ticari verileri yakından takip edebilmesi için 'Elektronik İhracat Platformu'nun kavramsal tasarımını oluşturuyoruz. Liman ve karasularının denetim standartlarını yeniliyoruz. Avrupa Birliği'nin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'ndeki kayıtlı ihracatçı sistemi ile entegrasyona yönelik mevzuat alt yapısını oluşturuyoruz." dedi.Blokzincir uygulamaları ile dış ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik istişare toplantıları düzenlediklerini kaydeden Erdoğan, Gümrük Tarife Arama Programı'nın uygulamaya alınmasını sağladıklarını, gümrüklerde "E-Bilgilendirme" platformunun oluşturulmasını temin ettiklerini ifade etti.Başkan Erdoğan, yerli üretici firmalarımızın katılımıyla ithalata karşı kullanılan "Ticaret Politikası Savunma Araçları" konusunda seminerler düzenlediklerini anlattı.İHA sayısı 58'e çıkarıldıUlaştırma ve Altyapı Bakanlığının 328 kilometre bölünmüş yolu daha tamamlayarak Türkiye'nin toplam bölünmüş yol uzunluğunu 26 bin 496 kilometreye ulaştırdıklarını aktaran Erdoğan,şunları kaydetti:"120 kilometre yeni otoyol daha yaparak otoyol ağını 2 bin 777 kilometreye çıkardık. Gümüşhane, Ordu, Bitlis, Ankara, Yozgat, Malatya, Trabzon ve Artvin illerimizde 30 kilometre yeni kara yolu tünelini hizmete açtık. Dağları deldik. Biz Ferhat'ız, Ferhat. Şirin de milletimiz. Şirin'e ulaşacağız dağları delerek. Van Gölü'nde hizmet verecek İdris-i Bitlis-i feribotunun imalatını tamamladık. Van Gölü'nde artık dev bir feribotumuz var. Denize elverişlilik belgesini aldık. Toplamda 6 milyon yolcu kapasiteli Muş ve Kahramanmaraş havalimanlarının terminal binalarını hizmete sunduk."Evrensel Hizmet kapsamında yürütülen çalışmalar ile 997 yerleşim yerine daha 4,5 G mobil internet hizmeti erişimi sağladıklarını aktaran Erdoğan, 272 kilometre demiryolunu yenileyerek toplam yenilenmiş demiryolu uzunluğunu 10 bin 915 kilometreye yükselttiklerini ifade etti.Karayollarındaki güvenliği ve konforu yükseltmek için 893 kilometre bitümlü sıcak karışım kaplama yaptıklarını anlatan Erdoğan, Mersin ve Konya'da toplamda 2 milyon 596 bin ton kapasiteye sahip 2 lojistik merkezini açılışa hazır hale getirdiklerini söyledi. Erdoğan, şöyle devam etti:"Önümüzdeki 100 gün boyunca Gebze-Haydarpaşa, Sirkeci-Halkalı banliyö hatlarını tamamlayarak işletmeye alıyoruz. Yap-işlet-devret modeli otoyol çalışmalarıyla yüksek standartlı ve emniyetli 73 kilometre yolu daha bitirerek otoyol ağımızı 2 bin 815 kilometreye yükseltiyoruz. Toplam 246 kilometre uzunluğunda olan Aydın-Denizli otoyolunun 154 kilometresi ile Mersin-Silifke-Taşucu otoyolunun 92 kilometresinin ihalesini yap-işlet-devret yöntemiyle yapıyoruz. Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı'nda 100 kilometre tek hat ray serimi yapıyoruz. Ulukışla-Yenice kesimindeki elektrifikasyon çalışmalarını tamamlayarak Boğazköprü-Ulukışla-Yenice-Adana hattının tamamını elektrikli olarak işletmeye alıyoruz. Yerli ve milli ilk dizel elektrikli manevra lokomotifini üretiyoruz."Bakanlıkların yanında, Cumhurbaşkanlığına bağlı kurumların da geride bırakılan dönemde verdikleri sözleri yerine getirmenin çabası içinde olduklarını söyleyen Erdoğan, Savunma Sanayi Başkanlığının, HİSAR Hava Savunma Füze Sistemi'nin atış testlerini gerçekleştirdiklerini kaydetti.ALTAY tankının motor ve transmisyon sistemlerinin geliştirilmesi projesine başlandığını ifade eden Erdoğan, güvenlik güçlerinin kullandığı yerli İHA sayısının 52'den 58'e çıkarıldığını aktardı."AKINCI İnsansız Hava Aracı Projesi sözleşmesini imzalıyoruz"Milli Muharip Uçak Geliştirilmesi Projesi'nin uygulama takvimine başlandığını, Kurulu Milli Baz İstasyonu sayısının yüzde 100'ün üzerinde bir artışla 489'a yükseltildiğini dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Yerli CATS Sistemi'nin ANKA-S üzerinde kullanılmasıyla insansız hava araçlarında yerlilik oranı daha da artırıldı. Önümüzdeki dönemde, Geliştirilmiş ATAK Projesi'nin sözleşmesini imzalıyoruz. ALTAY Seri Üretim Projesi kapsamında güç grubu dahil kritik alt sistem sözleşmelerini imzalıyoruz. MİLGEM "İ" sınıfı firkateyn, ki 5'inci gemi, sözleşmesini imzalıyoruz. Çok Amaçlı Faz Dizili Radar Faz-1 Projesi'nde güdümlü mermi ile atış testlerini gerçekleştiriyoruz. Satıhtan satıha orta menzilli seyir füzesi çalışmalarına başlıyor, ayrıca Satıhtan Satıha Güdümlü Mermi, adı da 'ATMACA' Projesinde seri üretime geçiyoruz. Müşterek Taarruz Uçağı F-35 Projesi için 7'nci Ana Jet Üssü'ndeki inşaat faaliyetlerini tamamlıyoruz. ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri Projesi kapsamında 2 adet helikopteri daha kullanıcılarına teslim ediyoruz. Ama şu anda önemli bir projeyi söylüyorum. AKINCI İnsansız Hava Aracı Projesi sözleşmesini imzalıyoruz. Milli Baz İstasyonu Geliştirilmesi Projesi kapsamında, canlı şebekeye geçerek ürün tanıtımını gerçekleştiriyoruz. Sürü İnsansız Hava Aracı Teknoloji Geliştirme ve Gösterim Projesi'ni başlatıyoruz.""Gökbey tanıtıldı"Yerli helikopter Gökbey'i tanıtan Erdoğan, "Milletimize hayırlı olsun. Beğendiniz mi? 14 kişi alabiliyor. İsmini beğendiniz mi? 'Göklerin beyi' olacak inşallah." dedi.Gökbey'in 2021'de seri üretimine başlanacağını belirten Erdoğan, "Hayırlı olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun." diye konuştu.Cumhurbaşkanlığına bağlı kurumların ve 16 bakanlığın ilk 100 günde hayata geçirdikleri eylemlerin özetleri ile gelecek 100 güne dair planları özetle açıkladığını vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:"Hedeflerimize ulaşmak için, şahsım başta olmak üzere bakan arkadaşlarımızın tempoyu artırmaları gerektiğini biliyoruz. Her zaman ifade ettiğim gibi milletimiz bizden bahane değil hizmet bekliyor, yatırım bekliyor. Hayat standardını yükseltecek adımlar atmamızı bekliyor. Hiçbirimizin bu beklentileri boşa çıkarma, vaktimizi boşa geçirme lüksü yoktur. Merhum Mehmet Akif'in o veciz ifadesiyle, 'Allah'a dayan/ Sa'ye sarıl/ Hikmete Ram ol/ Yol varsa budur/ Bilmiyorum başka çıkar yol.' Evet, bizlere düşen Rabb'imize güvenmek, sa'ye sarılmak ve hikmete ram olmaktır. Bizim görevimiz, fildişi kulelerinden millete ahkam kesenlere, insanımıza sürekli karamsarlık aşılayanlara inat, aydınlık yarınlar için mücadeleyi sürdürmektir. Biz elimizden geleni yaptıkça, bu ülke için, bu millet için, istikbalimizin teminatı olan gençlerimiz için samimiyetle çalıştıkça, yüce Mevla da işlerimizi kolaylaştıracak, önümüze çok farklı yollar açacaktır."İcraat programlarının hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, İlk 100 Günlük İcraat Programı'nın icrası ve takibinde görev alan herkese emekleri ve gayretleri için teşekkür etti.İcraat programından NotlarErdoğan'ın, "İkinci 100 Günlük Eylem Planı Tanıtım Toplantısı"ndaki konuşması süresince kürsünün arkasında hazırlanan barkovizyonda, daha önceden yapılan ve ileriki dönemde yapılacak icraatların görüntülerine yer verildi.Konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, kürsünün arkasındaki T-625 genel maksat helikopteri "Gökbey"in tanıtımını yaptı.Programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de katıldı.İkinci 100 Günlük Eylem Planı Tanıtım Toplantısı, 1 saat 20 dakika sürdü.(Bitti)