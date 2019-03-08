İkinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde Fikstür Yarın Çekilecek

Kayseri
İkinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde fikstür çekimi yarın gerçekleştirilecek. Sümer Amatör Evi'nde yapılacak olan fikstür çekimi saat 17.00'da başlayacak.
İkinci Amatör küme'de merakla beklenen U-19 Ligi fikstür çekimi yarın Sümer Amatör Evi'nde saat 17.00'da gerçekleştirilecek. Fikstür çekimine ligde mücadele edecek olan takım temsilcilerinin yanı sıra ASKF ve Futbol
İlTemsilciliği yetkilileri katılacak. Mart'ın ikinci haftasında başlayacağı daha önceden duyurulan ligde bu sezon Mevlana
Yıldızspor, Gültepespor, Sanayi Esnafspor, - Yeşilhisar
Belediyespor, Kayseri Demirspor, Amarat
Genclikspor, Barogücü, Meysuspor, K.Atletikspor, Özvatan
Gençlikspor, Develispo, Sindelhöyükspor, Yeni Esenspor, Argıncıkspor, Akkışla
Gençlik, Talas
Anayurtspor, Yavuz spor, Buğdaylıspor, Trabzon
3861Spor, Kıranardı
Belediyespor, Gaziosmanpaşa
, Kafkasspor, Enes Genclikspor ve Sarızspor takımları mücadele edecek. - KAYSERİ
Futbol, Kayseri, Spor
Kaynak: İHA