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İkinci bahar' büyük ilgi gördü

Bergama Kültür Merkezi (BerKM) Eylül ayı etkinlikleri kapsamında seyirci ile buluşan İstanbul Temaşa Tiyatrosu'nun sahnelediği "İkinci Bahar" adlı tiyatro oyunu izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.

19.09.2019 14:33İkinci bahar' büyük ilgi gördü

Aşk, romantizm ve komedi dolu 'İkinci Bahar' adlı oyunda ideallerini, hayallerini çok çalışmak, para kazanmak üzerine kuran bir genç kuşak ve solmuş çiçeklerin kendine özgü kokuları olduğunu geç de olsa fark etmiş olan diğer kuşak mizahi bir dille anlatılıyor. Serkan Budak'ın uyarlayıp yönettiği 2 perdelik komedi oyununda Türk sinema, tiyatro ve dizi filmlerin sevilen oyuncusu Cihat Tamer, Bedia Ener, Pınar Ünsal ve Emre Törün'ün rol aldığı oyun BerKM izleyicisine keyif dolu ve unutulmaz bir gece yaşattı.

Bergama Kültür Merkezi BerKM'nin sezon boyunca birbirinden güzel etkinlikleri izleyici ile buluşturacağını belirten Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Bergama zengin tarihi ve kültürü ile uzun yıllardan bu yana bilimin ve sanatın merkezi olmuş eşsiz bir kent. Bugünde tarihine yakışan şekilde kültür sanat etkinliklerini Bergama Kültür Merkezi'nde vatandaşlarımızla buluşturmaya devam edeceğiz. Hem çocuklarımız hem de yetişkinler için birbirinden güzel tiyatro, konser ve söyleşiler Bergamalılarla buluşmaya devam edecek" dedi.


Bergama, Güncel

Kaynak: Bültenler

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