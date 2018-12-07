'İkinci Bahar' İki Perde Komedi

Yaşamımız anlamını yitirmeye başlayınca gerçekten ölmeye başlarız ve bunun kaç yaşında olduğumuzla alakası yoktur…

Aşk, romantizm, komedi..

"Kim demiş 'Her şeyin bir zamanı vardır' diye? Sen istediğin kadar kapat kapını pencereni, yeminler et, kendine sözler ver 'Bir daha mı? Aslaa' diye.Aşk bir rüzgâr gibi geçip giriverir kalbinize. Sonra uğraşıp dursun insanlar, yok yaşın kırkı geçmiş, yok bu yaşta aşk da neymiş diye.

Bazen en iyi tedavi aşktır, sevgidir. Oyundaki kadınla adam anlaşmışlar, sevmişler birbirlerini "Kırkından Sonra Sevmek de Mümkün" demişler.

Öyleyse bize söz söylemek değil, bu oyunu izlemek düşer."