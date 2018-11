İkinci baharlarını üniversitede yaşıyorlar

14 Kasım 2018 Çarşamba 14:33



14 Kasım 2018 Çarşamba 14:33

İkinci baharlarını üniversitede yaşıyorlarMerve DUNDAR - Özgür KUMANOVALI/ İSTANBUL, (DHA)- Geçen yıl hayata geçen Tazelenme Üniversitesi 60 yaş üstü öğrencilerine ikinci baharlarını yaşatıyor. Temel amacı, insanların emeklilik sonrasında sosyal yaşamla bağlarını devam ettirmek olan üniversitede 35 kişi ilk yıllarını tamamlayıp sertifikalarını aldı, 40 yeni öğrenci ise derslere başladı.Merkez Kampüsü Akdeniz Üniversitesi'nde bulunan, İstanbul'daki tüm faaliyetleri Nişantaşı Üniversitesi tarafından yürütülen Tazelenme Üniversitesi, yeni eğitim-öğretim yılının açılışını gerçekleştirdi. Akademik açılış ile birlikte ilk yılını tamamlayan 35 öğrenciye sertifikaları verilirken, 40 yeni öğrenci de yeni dönemle birlikte derslere başladı."TECRÜBELERİNİZDEN FEYZALMAK İSTİYORUZ"Törende konuşan Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, "Tazelenme Üniversitesi'nin de rektörü olmaktan gurur duyuyorum. Benim için çok büyük bir kazanç. Geçen yıl fazlaca yoğundu ve sizinle yeterince bire bir olarak ilgilenemedim. Ama bu yıl çok daha fazla ilgileneceğim. Hem derslerinizde bulunacak hem de sizlerle birebir iletişim halinde olacağım. Sizlerden çok fazla şey öğreneceğimi düşünüyorum. Karşılıklı olarak bilgi paylaşımımızın sürekli hale gelmesi için elimden geleni yapacağım. Bizim ve üniversitedeki öğrencilerimiz için çok değerlisiniz. Üçüncü bir göz olarak ve tecrübelerinize olan inancımızdan dolayı üniversitemizle, öğrencilerle ilgili tüm eleştirilerinizi her zaman dinlemeye hazırız. Katkınız olacağını düşündüğünüz her türlü konuyu mutlaka bizlerle paylaşın. Çünkü biz gerçekten sizin tecrübelerinizden feyzalmak istiyoruz. Bu sene artık 2 sınıfımız var. Formatı biraz daha değiştirip, popüler isimleri birkaç hafta üst üste okulumuza getirerek daha kompakt dersler yapmak istiyoruz. Üniversitemizin öğrencilerine de bu şekilde bir değişim ve dönüşüm yaşatmak istiyoruz" diye konuştu."FARKLI KUŞAKLARI BİR ARAYA GETİRİYORUZ"Tazelenme Üniversitesi'nin kuruluş amacını "insanların emeklilik sonrasında sosyal hayattan kopmaması ve bilişsel faaliyetlerini devam ettirmesi" olarak açıklayan Nişantaşı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Melis Oktuğ Zengin, "Öğrenmeye devam etmek ve hayatın içinde kalmak, yeni ilişkiler geliştirebilmek, üretken olabilmek çok önemli. Tazelenme Üniversitesi Nişantaşı Üniversitesi'nin eğitim anlayışına paralel olarak gidiyor. Biz girişimci bir üniversiteyiz. Bu sene Tazelenme Üniversitesi'nde yer alan öğrencilerimize de girişimcilik dersi vereceğiz. Nish Nova Kuluçka Merkezimizde diğer öğrencilerimizle birlikte girişimcilik ve sosyal girişimcilik projeleri yapacaklar. Bu üniversitenin bizim için bir başka yararı da kuşaklararası ilişkileri güçlendiriyor olması. Farklı kuşaklara ait öğrencileri derslerde, etkinliklerde, projelerde buluşturmak onların birbirini anlaması için de çok iyi oluyor" ifadelerinde bulundu.7 LİSE ARKADAŞI ÜNİVERSİTEDE BİR ARADADerslere bu yıl başlayan 59 yaşındaki Neslihan Direkçi, "Bu eğitimi bir arkadaşımdan öğrendim ve buraya gelmek için çok ısrarcı oldum. 7 lise arkadaşımla birlikte buraya geldim.Çok sevinçli ve heyecanlıyız. Yenilenmenin mutluluğu içindeyiz" dedi."OKUMA HEVESİM YILLAR GEÇMESİNE RAĞMEN BİTMEDİ"Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'ndan emekli 77 yaşındaki Ayten Yavaşça, "İçimde bir okuma aşkı kalmış olacak ki bu kadar yıl sonra heyecanla, istekle buraya kaydoldum. Üniversitenin açılacağı günü hevesle bekledim. Evde oturup boş boş gün geçirmektense yeni fikirlere açık bir ortamda olmayı tercih ettim. Burada ufkumun daha da açılacağına inanıyorum. Biz de burada gençleşip, yenileneceğiz. Buradaki genç arkadaşlarımız da bizim tecrübelerimizden faydalanacak diye düşünüyorum. Çünkü benim aklımda birçok proje var ve onları arkadaşlarımla paylaşmayı çok isterim" diye konuştu."İKİNCİ BAHARIMIZI YAŞIYORUZ"Üniversitede ilk yılını bitirip sertifika alan öğrencilerden 64 yaşındaki Vedat Ülçar, "İlk yılımız çok güzel geçti. Her şeyden önce insan sosyalleşiyor. Bir emeklinin evde oturması veya alışveriş merkezlerinde dolaşması bana göre yanlış. Burada hem ikinci baharımızı yaşıyoruz hem yeni bilgiler ediniyoruz. İnsan her zaman bir şeyler öğrenmeye meyillidir. Burada yeni arkadaşlar ediniyoruz. Bilgilerimizi tazeliyoruz" dedi.TAZELENME ÜNİVERSİTESİ NEDİR?Dünyada 'üçüncü yaş üniversitesi' olarak anılan, Avrupa ve özellikle Avustralya'da yaygın olarak uygulanan, 60 yaş ve üzeri bireyler için tasarlanmış Tazelenme Üniversitesi'nin hedefi yaşam boyu öğrenme felsefesiyle sürekli tazelenen kuşaklar hazırlamak.Türkiye'de merkez Kampüsü Akdeniz Üniversitesi'nde bulunan Tazelenme Üniversitesi'nin İstanbul'daki tüm faaliyetleri Nişantaşı Üniversitesi tarafından yürütülüyor. Çalışmaları üniversitenin Maslak 1453 NeoTech Kampüs'te devam eden Tazelenme Üniversitesi'nde katılımcılara sağlık, spor, sanat, ekonomi, iletişim gibi alanlarda dersler veriliyor ve yeteneklerini ortaya koymaları için atölye çalışmaları yapılıyor. Üniversite bünyesinde ders veren tüm eğitimciler, projede gönüllü olarak yer alırken, Tazelenme Üniversitesi öğrencileri lisans ve ön lisans öğrencileri ile birlikte etkinliklere de katılıyor.Gerçek bir üniversite düzeninden yola çıkılarak hayata geçirilen projede öğrenciler 4 yıl eğitim alıyor. Haftada 3 gün 11.00 ile 15.00 arasında süren derslerde öğrenciler, Bilgisayar Okuryazarlığı ve Veri Güvenliği, Finansal Okuryazarlık, Sanat Tarihi, Felsefe, Sağlıklı Yaşam, İlkyardım gibi derslerin yanı sıra sanat atölyelerinde, projelerde yer alıyorlar. 4 senenin sonunda ise öğrenciler birer katılım belgesinin sahibi oluyor.(Tür: İstanbul)