İkinci Bebeğini Kucağına Alan Aslı Tandoğan Kimdir?

Aslı Tandoğan, 2014 yılında Cahit Tan Yeşilada ile dünya evine girdi ve aynı yılın Kasım ayında da oğlu Atlas'ı dünyaya getirdi. 4 yılın ardından yine Kasım ayından ikinci bebeğini kucağına alan Tandoğan'ın, bu kez bebeğinin ismini kendisi değil oğlu Atlas koydu. Peki, Aslı Tandoğan kimdir?

ASLI TANDOĞAN KİMDİR?

Aslı Tandoğan, 2 Nisan 1979'da, Ankara'da dünyaya geldi. Lise eğitimini tamamlamasının ardından Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Arp Bölümü'nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Antalya Operası'nda bir sene arpçılık yaptı.

AŞKA SÜRGÜN DİZİSİYLE SEVİLDİ

Tandoğan, oyunculuğa 2002 yılında, Gülüm adlı diziyle başlayan Tandoğan, 2003 yılında Çınaraltı, Kurşun Yarası ve de Sınırlı Aşk adlı dizilerde oynadı. 2004 yılında rol aldığı Büyük Umutlar dizisiyle beraber adını duyurmaya başlayan oyuncu, asıl çıkışını Aşka Sürgün adlı çalışmayla yakaladı. 2005 yapımı dizide canlandırdığı Dilan Şahvar karakteri, izleyicilerin büyük ilgisini çekti. 2006 yılında Ah İstanbul ve 29-30 adlı dizilerde rol alan Tandoğan, 2007 yılında ise Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı romanından Dudaktan Kalbe'de Laima karakterini canlandırdı. Başrollerini Burak Hakkı ve de Özge Özder ile beraber paylaştığı dizi 26 Mayıs 2009 tarihinde ekranlara veda etti.

İLK SİNEMA FİLMİ KABADAYI

Tandoğan'ın ilk yer bulduğu sinema yapımı, 2007 yılında senaryosunu Yavuz Turgul'un yazdığı, yönetmen koltuğunda Ömer Vargı'nın oturduğu Kabadayı filmi oldu. Bu filmde deneyimli oyuncular Şener Şen ve de Kenan İmirzalıoğlu ile beraber kamera karşısına geçti. Aslı Tandoğan 2009 yılında yayınlanan Kapalı Çarşı adlı dizide Diyar karakterini canlandırdı.