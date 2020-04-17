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İkinci bir talimata kadar katık pazarı kurulmayacak

Merzifon Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Ergül, Amasya Valiliği'nin kararnamesi ile yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında ikinci bir talimata kadar katık pazarının kurulmayacağını söyledi.

17.04.2020 17:56 | Son Güncelleme: 17.04.2020 17:56
İkinci bir talimata kadar katık pazarı kurulmayacak
Merzifon Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Ergül, Amasya Valiliği'nin kararnamesi ile yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında ikinci bir talimata kadar katık pazarının kurulmayacağını söyledi.

Yeni tip Korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek maksadıyla, Merzifon'da her hafta pazartesi ve perşembe günleri kurulan ilçe pazarında, sadece sebze, meyve, tahıl, bakliyat ve temizlik ürünlerinin olduğu tezgahlarının açılmasına izin verilecek. İkinci bir talimata kadar da katık pazarı kurulmayacak.

Merzifon Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Ergül yaptığı açıklamada, "Sosyal izolasyon ve sosyal mesafenin tesisi açısından pazar yerleri için belirlenen kuralların eksiksiz uygulanması son derece önem taşımaktadır. Bu nedenle Amasya Valiliği'nin yeni kararnamesi ile korona virüs tedbirleri kapsamında ikinci bir talimata kadar pazarlarda sadece sebze, meyve, tahıl, bakliyat ve temizlik ürünleri satışına müsaade edilecek olup bu sayılanlar dışındaki ürünlerin satışına izin verilmeyecektir. Bu kararnameye göre ikinci bir talimata kadar ilçemizde de katık pazarı kurulmayacaktır" dedi. - AMASYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Merzifon, Amasya, Güncel
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