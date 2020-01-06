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İkinci Çiftlik Bank vurgununun zanlıları yakalandı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde çiftçilerden 20 milyon liralık vurgun yaparak kayıplara karışan iki kardeş Mardin'de jandarma ekiplerine teslim oldu.

06.01.2020 21:49 | Son Güncelleme: 06.01.2020 21:55 İkinci Çiftlik Bank vurgununun zanlıları yakalandı

'ın ilçesinde çiftçilerden 20 milyon liralık vurgun yaparak kayıplara karışan iki kardeş 'de jandarma ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alınan zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 7 ay önce Silvan'a bağlı Gündüz köyünde çiftlik kuran iki kardeş, Diyarbakır'ın Silvan, Hazro, Bismil, Kulp ile Batman'ın Sason ilçelerindeki çiftçilerden yaklaşık 20 milyon lira değerindeki büyükbaş hayvanları alarak kayıplara karıştı. M.A. ve A.A.'dan bir süre alamayan köy sakinleri, zanlıları bulmak için harekete geçti. Mağdurlar, cep telefonlarını kapatıp sırra kadem basan kardeşlerin bulunması için emniyete başvurdu. Yapılan çalışmanın ardından M.A. ve A.A., ikna edilerek Mardin'in Artuklu İlçe Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığına teslim oldu. Silvan Cumhuriyet Savcılığınca şüphelilerin Mardin Cumhuriyet Savcılığında SEGBİS ile ifadesi alındı. Daha sonra tutuklanma istemi ile Silvan Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen iki kardeş, tutuklanarak Mardin Kapalı Cezaevine gönderildi. - DİYARBAKIR


Diyarbakır, Jandarma, Mardin, Silvan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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