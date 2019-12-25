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İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, Malatya'da törenle anıldı

İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, vefatının 46'ncı yılında memleketi Malatya'da törenle anıldı.

25.12.2019 11:36 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:36 İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, Malatya'da törenle anıldı
İkinci İsmet İnönü, vefatının 46'ncı yılında memleketi 'da törenle anıldı.
Valilik önündeki tören, Malatya Valisi Aydın Baruş, 2. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Salim Afgün, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Baro Başkanı Enver Han ile CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz'ın İsmet İnönü Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu'nda anma programı düzenlendi.
Burada, 2. Ordu Komutanlığı tarafından görevlendirilen bir personel tarafından "İsmet İnönü'nün Askeri Kişiliği" konulu sunum yapıldı.
Törene, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Milli Eğitim Müdürlüğü, Cumhurbaşkanı, İsmet İnönü, Malatya, Güncel

Kaynak: AA

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