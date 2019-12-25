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İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün vefatının 46. yılı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "İsmet İnönü, Türkiye Cumhuriyeti'nin değişmez sembolü, demokrasi tarihimizin onur ve gurur kaynağı olmayı sürdürecek, mimarı olduğu Cumhuriyetle birlikte ilelebet yaşayacaktır.

25.12.2019 13:30 | Son Güncelleme: 25.12.2019 13:30 İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün vefatının 46. yılı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "İsmet İnönü, Cumhuriyeti'nin değişmez sembolü, demokrasi tarihimizin onur ve gurur kaynağı olmayı sürdürecek, mimarı olduğu Cumhuriyetle birlikte ilelebet yaşayacaktır." ifadesini kullandı.

Ağbaba, İkinci İsmet İnönü'nün vefatının 46'ncı yılı nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı.

İsmet İnönü'nün, Türkiye'nin en büyük devrimcisi Mustafa Kemal Atatürk'le beraber, yoksullukla açlıkla salgınlarla ve diğer tüm maddi ve manevi imkansızlıklara rağmen, laik ve modern bir cumhuriyet yaratma hayaliyle hayatı pahasına destansı mücadeleler veren cesur, onurlu ve dahiyane bir devrimci olduğunu belirtti.

İnönü'ye saldıranların asıl hedefinin laik Cumhuriyetin değerleri ve kazanımları olduğunu savunan Ağbaba, şunları kaydetti:

"İnönü'nün anısından duydukları korku, Cumhuriyete karşı açıkça besledikleri nefretten kaynaklanmaktadır. İnönü, ölümünün 46. yılında dahi laik Cumhuriyet yolunda en önemli sembollerden biri olmayı sürdürmekte, Cumhuriyet düşmanlarını rahatsız etmeye devam etmektedir. Bu itibar suikastçılarının çabaları, İnönü'nün anısına zarar vermeyi başaramadığı gibi bir Cumhuriyet kahramanı ve Malatya'nın medarıiftiharı olan İsmet İnönü'nün saygınlığına saygınlık, itibarına itibar katmaktadır. İsmet İnönü, Türkiye Cumhuriyeti'nin değişmez sembolü, demokrasi tarihimizin onur ve gurur kaynağı olmayı sürdürecek, mimarı olduğu Cumhuriyetle birlikte ilelebet yaşayacaktır."


Cumhurbaşkanı, İsmet İnönü, Türkiye, Politika

Kaynak: AA

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