İkinci Dönem Muhtarlığı Kurayla Kazandı

Beyşehir
ilçesinde sandıkta oylar eşit çıkınca muhtar, çekilen kurayla seçimi kazandı.
Beyşehir'in dış mahallelerinden Bekdemir Mahallesi'nde yapılan mahalle muhtarlığı seçiminde üç aday yarıştı. Mevcut muhtar olarak seçime giren 33 yaşındaki Mehmet Okal, oylar eşit çıkınca ikinci dönem muhtarlığını sandık kurulu huzurunda çekilen kura sonucu kazandı.
1030 numaralı sandıkta oyların kullanılmasının ardından yapılan sayımda adaylardan Mehmet Okal ve Muammer Şanal'a 69'ar oy çıktı. Diğer aday Hüseyin Şahbaz ise 26 oy aldı.
Oyların eşit çıkması üzerine kura çekilmesine karar verildi. Sandık kurulu önünde yapılan kura çekiminde şans Mehmet Okal'a güldü.
Okal, gazetecilere yaptığı açıklamada, ikinci dönem muhtarlığı kurayla kazandığını belirterek, şöyle konuştu:
"5 yıl önceki ilk dönem muhtarlığımı en yakın rakibime 4 oy farkla kazanmıştım. O zaman da karşımda iki rakip aday vardı. Son seçimde ise oylar eşit çıkınca seçim sonucu kuraya kaldı. Ben seçim sonuçlarının kuraya kalacağını tahmin etmiyordum. Benim için de sürpriz oldu. Mahallemizde 178 seçmenimiz vardı, bunlardan 167'si sandık başına gelerek oy kullandı, 1 oy ise geçersiz sayıldı. Seçmenlerimden bazıları rahatsızlığı nedeniyle sandık başına oy kullanmaya gelemedi. Eğer gelmiş olsalardı belki bu sonuç çıkmayacaktı, birkaç farkla seçimi kazanacaktım. Ama nasip, kısmet böyleymiş."
Beyşehir, Güncel
Kaynak: AA