İkinci el alım-satıma yetki belgesi zorunluluğu

Kırklareli
Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapanların yetki belgesi almaları gerektiğini bildirdi.
Ilık, yaptığı yazılı açıklamada, ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkında yönetmelik hükümleri gereği yetki belgesinin alınmasının zorunlu hale getirildiğini belirtti.
Yetki belgesi başvurularının Ticaret Bakanlığı resmi internet sitesinden gerçekleştirilebileceğini aktaran Ilık, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Bilindiği üzere, 13 Şubat 2018 tarihinde yayımlanan ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkında yönetmelik hükümleri gereği 13 Ağustos 2018 tarihi itibariyle ticaret yapan ve bu faaliyetlerine halen devam eden gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkarların 13 Ağustos 2019 tarihine kadar yetki belgesi almaları gerekmektedir. Uygulamada herhangi bir aksaklık yaşanmaması ve olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla üyelerimizin yetki belgesi almak üzere https://ietts.gtb.gov.tr adresi üzerinden gerekli belgelerle birlikte başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Yetki Belgesi almak isteyen kişilerin İETTS üzerinden kullanıcı kılavuzu doğrultusunda başvuru yapmaları önemli olup, bu konuda faaliyet gösteren tüm işletmelerin bilgisine ve dikkatine sunarız."