İkinci el araç fiyatları yükseldi

Kahramanmaraş'taki ikinci el araç piyasasında, yeniden başlayan hareketlilikle beraber fiyatlar da yükseldi.

11.06.2020 14:51 | Son Güncelleme: 11.06.2020 14:58
Kahramanmaraş'taki ikinci el araç piyasasında, yeniden başlayan hareketlilikle beraber fiyatlar da yükseldi.
Kahramanmaraş Oto Galericiler Sitesi Başkanı Turan Demirciler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni çıkan kredi paketleri sonrasında sektörde hareketlenmenin başladığını söyledi.
Piyasa hareketlenmesinden memnun olduklarını ancak araç fiyatlarının hızlı şekilde yükselmesinden dolayı şikayetçi olduklarını dile getiren Demirciler, "Sattığımız aracı tekrardan yerine koyamıyoruz. Böyle olunca da biz bir nevi sermaye olarak küçülüyoruz." dedi.
2019 yılında değeri 60-70 bin ortalamasında olan bir aracın bu yıl 110-120 bin liraya kadar yükseldiğine dikkat çeken Demirciler, bu durumun hem tüketiciyi hem de esnafı zor duruma düşürdüğünü belirtti.
Demirciler, "Kredi faizlerinin düşmesi ve ikinci el araçlara da kredi verilmesi, şu anda piyasada ikinci el araç bulunmaz hale getirdi. Sıfır araçlardaki tüketime yönelikte hızlı bir hareketlenme başladı." diye konuştu.
Galeri esnaflarından Kasım Kaba ise sattığı aracın yerine aynı değerde araç bulamadıklarını belirterek, "95 bin liraya sattığım bir araç daha sonra 110 bin lira olarak karşıma çıkıyor." ifadesini kullandı. İkinci el araç fiyatları yükseldi

Kaynak: AA

Etiketler: Kahramanmaraş, Güncel, Haber

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