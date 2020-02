İkinci el araç fiyatlarında marttan sonra "sert dalgalanma" beklenmiyor

Anadolu Grubu markalarından Garenta ve ikinciyeni.com'un Genel Müdürü Emre Ayyıldız, ikinci el araç fiyatının sıfır araçların liste fiyatına paralel olarak artış gösterdiğini belirterek, "Biz mart ayından sonra sektör oyuncuları olarak fiyatların geriye gelmesini kesinlikle beklemiyoruz, fiyatlar yukarıya doğru ufak ufak gidecektir. Ama 2019'daki bu sert dalgalanmaların olmasını artık beklemiyoruz açıkçası. Eskiden olduğu gibi sıfır araç liste fiyatlarının arttığı ölçüde ikinci el fiyatları da artar diye düşünüyoruz." dedi.Ayyıldız, araç kiralama ve ikinci el araç sektörleriyle ilgili İstanbul'da düzenlenen bir basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu Araç kiralama sektörünün dijitalleşme ve "Y kuşağıyla" birlikte dönüşüme uğradığını belirten Ayyıldız, dijitalleşmeyle birlikte ihtiyaçların da değişmeye başladığını dile getirdi.Kullanıcıların artık diledikleri zaman, diledikleri süre kadar araç kiralayabildikleri paylaşımlı araçların tüm dünyada oldukça trend olduğunu vurgulayan Ayııldız, bu alanda 2018 yılının eylül ayında MOOV by Garenta'yı geliştirdiklerini aktardı.Kullanıcıların Türkiye'de ilk defa serbest dolaşımlı hizmet bölgesi içerisinde diledikleri yerde kiralamayı başlatıp, yine hizmet bölgesi içerisinde diledikleri yerde kiralamayı sonlandırabildiklerini kaydeden Ayyıldız, 700 araçla başladıkları yolculuğa bugün yaklaşık 1700 araçla devam ettiklerini ve 1 yılda 1 milyon defadan fazla, günde ise ortalama 4 bin 500 kiralama gerçekleştirdiklerini söyledi.- "Bugün, 1 paylaşımlı aracın trafiğe katılmasıyla 10 araç trafikten çıkmış oluyor"Paylaşımlı araçların ekonomik bir çözüm olmasını ve şehirlere sunduğu avantajlara da değinen Emre Ayyıldız, "MOOV by Garenta'da 15 dakikası 9,5TL'den başlayan fiyatlarla, üstelik 5 kilometrelik yakıt dahil olarak kiralama yapabiliyorsunuz. Paylaşımlı araçların bir diğer güzel tarafı da trafiğe sunduğu fayda. Bugün, 1 paylaşımlı aracın trafiğe katılmasıyla 10 araç trafikten çıkmış oluyor. Avrupa'da birçok yerel yönetim paylaşımlı araçlara özel otopark noktaları sunuyor, şehir içi ulaşımda alternatif olarak gösteriyor." ifadelerini kullandı.Ayyıldız, şahısların ve şirketlerin açık arttırma ya da "hemen al" yöntemleriyle araç alıp satabileceği ikinciyeni.com platformunda bugüne kadar 100 bin üzerinde araç satıldığını dile getirdi.Siteye yoğun ilgi ve güven duyulduğunu vurgulayan Ayyıldız, "Çünkü bunun arkasında büyük bir grup var, profesyonel bir ekspertiz ekibi var. Güven unsuru ikinci elde çok önemli. Buna güvenerek müşterilerimiz bu deneyimi yaşıyorlar. Bunun dışında site çok ilgi görüyor ve 400 bin üzerinde üyemiz var. Yılda da 20 bin üzerinde araba satılıyor. Her gün birbirinden farklı 200'ün üzerinde aracı ihalede görebiliyorsunuz." diye konuştu.- "İkinci el araç satın almak artık bir yatırım aracı olarak görülüyor"Emre Ayyıldız, ikinci el araç piyasasına da değindi.İkinci el araç satın almanın artık bir yatırım aracı olarak görüldüğünü ifade eden Emre Ayyıldız, mağduriyet yaşanmaması adına tüketicilerin kurumsal markaları tercih etmesi gerektiğine dikkat çekti.İkinci el araçlarla ilgili birçok internet sitesi bulunduğunu ancak buradaki fiyatların genelde sübjektif ve keyfi olduğunu dile getiren Ayyıldız, "Herkes kendi keyfine göre oraya bir fiyat koyuyor, pazarlık payı koyuyor. Ancak bizim sitemizde açık artırım olduğu için fiyatlar tamamen satıcı ile alıcı arasındaki dengeyle oluşuyor. Yani o anda açık artırımda fiyat neyse gerçek fiyat odur. Normal bir vatandaş da üye olmadan araba almak istemiyorsa bile girip takip edebiliyor. O anlamda da belki insanlara böyle bir tavsiyemiz olabilir. Çünkü fiyatlar çok hızlı artıyor. Takip etmekte zorlanıyoruz, sektör oyuncuları bize zorlanıyor. Bu yüzden sitemizden ikinci el piyasasındaki artışı takip edebilirler." ifadelerini kullandı.- "2. el fiyatları son 2 yılda yüzde 39 arttı"Ayyıldız, ikinci el araç fiyatlarındaki artışın nedenlerine de değindi.Fiyatların neden arttığını anlayabilmek için biraz eski yıllara bakılması gerektiğini altını çizen Ayyıldız, şunları söyledi:"2018 yılının tamamında Avro/TL kuru yüzde 32 artmış. Avro kuru neden önemli? Çünkü otomotivdeki ana maliyetlerden biri döviz. Araçların çoğu yurt dışından geliyor, burada üretiliyorsa bile üretim tarafında maliyetlerin yüzde 70'i de yurt dışı kaynaklı. Yani avro kurundaki artış önemli bir maliyet üreticiler için. Bu dönemde üreticiler ve ya distribütörler sıfır araç için liste fiyatlarını sadece yüzde 17 artırabilmişler.Yani maliyetlerinin önemli bir kısmını aslında fiyatlarına yansıtamamışlar. 2018 yılında ÖTV indiriminden kaynaklı ikinci el fiyatları sadece yüzde 3 arttı. 2019'a baktığımızda avro kuru yüzde 7 arttı. Yani 2 yılın tamamında yüzde 39'luk bir artış var. Sıfır araç liste fiyatları da 2 yılda yüzde 32 artmış görünüyor. Peki ikinci el fiyatları ne kadar artmış oldu? Toplam olarak bakıldığında 2 yılda yüzde 39'luk artış var, yani kur artışı yakalanmış."- "Sıfır araç liste fiyatlarının arttığı ölçüde ikinci el fiyatları da artar diye düşünüyoruz"Ayyıldız, fiyat artışlarının son 5 - 6 ayda çok hızlı gerçekleşmesinin ardından piyasada bu fiyatların spekülatif olduğu yönünde tartışmalara katılmadığını ifade ederek, ikinci el fiyatlarının çok ucuz kalmasından ve ertelenen bir artıştan dolayı yükseldiğine işaret etti.Merkez bankasının faiz indirimiyle beraber tüketimin de canlandığını aktaran Ayyıldız, "Özellikle eylül ayından sonra tüketici ve kredi kartı harcamalarında ciddi bir patlama yaşadık. Bu tüm emtialara yansıdı aslında. Aracı olanın da fiyatı artmaya başladı. ve eylülden sonra her ay yüzde 3 - 6 arasında fiyat artışı gördük. Keşke daha dengeli bir artış olsaydı pazar için daha doğru olurdu. Ama maalesef talep bir anda gelince fiyatlarda da artış görüldü." değerlendirmesinde bulundu.Ayyıldız, ikinci el araç piyasasındaki artışın devam edip etmeyeceğine ilişkin ise şunları kaydetti:"İkinci el fiyatları ocak ayında yüzde 6, şubatta da yüzde 2,5 arttı. Biz mart ayından sonra sektör oyuncuları olarak fiyatların geriye gelmesini kesinlikle beklemiyoruz, fiyatlar yukarıya doğru ufak ufak gidecektir. Ama 2019'daki bu sert dalgalanmaların olmasını artık beklemiyoruz açıkçası. Eskiden olduğu gibi sıfır araç liste fiyatlarının arttığı ölçüde ikinci el fiyatları da artar diye düşünüyoruz."