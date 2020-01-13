"İkinci El Araç Pazarı" Başkan İduğ, alıcı ve satıcı arasında aracılık yaptı

Çevre Yolu Bornova Viyadükleri altında açılışı yapılan pazaryerinde bir otomobilinalıcı ve satıcı arasındaki pazarlığına Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ aracı oldu.

İkinci el araba meraklılarını buluşturan pazarın açılışını Başkan Mustafa İduğ, Otokent Yönetim Kurulu Başkanı Feyzi Demir ile birlikte yaptı. Başkan İduğ, pazarı gezerek vatandaşlarla sohbet etti ve arabaları inceledi. Özkanlar Yeni Bornova Pazarı'nın aktif bir pazaryeri olması istediklerini dile getiren Başkan İduğ, "Bu alanda cumartesi günleri sebze ve tekstil pazarımız hizmet vermeye başladı. 2. El araç pazarımızı bugün açtık. 3 hafta sonra bu alanda antika pazarını da başlatmayı planlıyoruz. Bu pazarlar Bornovamıza hareket getirecek. Bunun sonunda da ticari karlılık olacak. Bugün burada 1 saat içinde 19 araç satıldı. Biz kurumları birbirine yaklaştırarak Bornova'da ticareti geliştireceğiz"dedi.

2. el arabaya talep olduğunu anlatan Başkan Mustafa İduğ, 2018 yılı Ağustos ayında yaşanan yüzde 41'lik enflasyonu hatırlatarak, "Dövizin yükselmesi sonucu 2019 yılında 1 milyon sıfır otomobil satılacakken, bu rakam 480 binde kaldı. İkinci elde ise 1 milyon 700 bin araç satıldı. Yani ikinci ele olan talep arttı. Burada insanların bütçesine göre otomobil alabilecekleri güvenli bir pazaryeri kurduk" diye konuştu. Başkan İduğ, Özkanlar Yeni Bornova Pazarı'nın açılmasında emeği geçen Hakan Beşyıldız ve ekibine, Karayolları Genel Müdürlüğüne ve paydaşlarına da teşekkür etti.

Otokent Yönetim Kurulu Başkanı Feyzi Demir de esnafın ikinci el araba satışı için Kemalpaşa'ya gitmek zorunda kaldığınıve bunun yarattığı zorlukları anlatarak Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'a teşekkür etti.