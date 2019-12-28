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İkinci el araç satıcıları için yetki belgesi alma süresi uzatıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret İl Müdürü Çiğdem Acar, yaptığı yazılı açıklamada ikinci el araç satan kişilerin yetki belgesi alması için sürenin 8 ay daha uzatıldığını söyledi.

28.12.2019 12:23 | Son Güncelleme: 28.12.2019 12:28 İkinci el araç satıcıları için yetki belgesi alma süresi uzatıldı
DÜZCE(İHA) – Ticaret İl Müdürü Çiğdem Acar, yaptığı yazılı açıklamada ikinci el araç satan kişilerin yetki belgesi alması için sürenin 8 ay daha uzatıldığını söyledi.

Düzce Ticaret İl Müdürü Çiğdem Acar, yazılı açıklama yaparak bu yıl sonunda sona eren ve ikinci el araç satan gerçek yada tüzel kişilerin alması zorunlu yetki belgesi ile ilgili sürenin uzatıldığını belirterek "İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan gerçek veya tüzel kişilerin, bu işlerini sürdürebilmeleri için almaları gereken yetki belgesi için süre 31 Ağustos 2020 tarihine kadar (sekiz ay) uzatıldı. Ticaret Bakanlığı'nın, Resmi Gazetede yayımlanan yönetmeliğinde, "İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin geçici 1'inci maddesinin; birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan '31/12/2019' ibaresi '31/8/2020' şeklinde değiştirilmiştir" denildi" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Düzce, Güncel

Kaynak: İHA

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