İkinci El Araca Tüv Güvencesi

12 Kasım 2018 Pazartesi 16:49



12 Kasım 2018 Pazartesi 16:49

Türkiye'de araç muayene hizmeti veren dünyaca ünlü Alman firması Tüv, şimdi de TÜVSÜD D-Expert şirketiyle ikinci el araçta garantili ekspertiz hizmeti vermeye başladı.Ankara'nın yanı sıra İstanbul ve İzmir'de toplam 4 şubeyle hizmet veren şirket, yıl sonuna kadar hizmet verdikleri şehir sayısını 10'a çıkarmayı hedefliyor. ATC Proje AŞ. tarafından Ankara Şaşmaz Sanayi Sitesi'nde franchise olarak hizmet vermeye başlayan Tüvsüd D-Expert Ankara, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir ve Yönetim Kurulu üyelerini de ağırlayarak şirketin hizmetleri hakkında bilgi verdi.Tüvsüd D-Expert de profesyonel uzmanlar tarafından hazırlanan ve 4 ayrı paket olarak sunulan ikinci el ekspertiz raporu ile araçla ilgili kesin ve ayrıntılı bilgilendirme yapılıyor. Bu raporlarda tercihe göre; kaporta ve boyanın yanı sıra, detaylı alt aksam kontrolü, iç aksam kontrolü, fren ve süspansiyon testleri, yanal kayma testi, şanzıman ile motorun güç ve tork ölçümlerini yapan DYNO testi de yer alıyor.Şirket "Garanti Uzatımlı Paketler" ile ikinci el aracın garanti süresini uzatmak isteyenlere 3 ay/5 bin km, 6 ay/10 bin km veya 12 ay/20 bin km olmak üzere üç farklı garanti seçeneği de sunuyor.Ziyaretin ardından bir değerlendirme yapan ASO Başkanı Nurettin Özdebir, ikinci el araç almak isteyenlerin her zaman bir tedirginlik içinde olduğuna dikkat çekerek, "İnsanların birikimleri her zaman yeni araç almaya müsait olmuyor. İkinci el araçta ise daima 'bir sıkıntı çıkar mı' tedirginliği yaşanıyor. Tuvsüd D-Expert gibi dünya devi bir şirketin verdiği bu kurumsal ve profesyonel hizmet ile bu kalitede hizmet veren diğer şirketlerle artık daha güvenli ikinci el araç sahibi olunacağını düşünüyorum. Hem bu yatırımı yapanlara, hem de Ankaralılara hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ANKARA