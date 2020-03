İkinci el araçlar yatırım haline döndü

OTOMOTİV piyasasında bazı ikinci el araçların fiyatları, sıfır kilometre araçları geçti. İkinci el araçların fiyatlarında artış yaşandığını söyleyen Oto Ekspertiz Merkezleri Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Ağca, "İkinci el fiyatlarının yükselmesini birçok nedene bağlayabiliriz. Mevcutta sıfır araç stokunun olmaması, filo kiralama şirketlerinin piyasaya ikinci el araç sürmemeleri ve aynı zamanda internet siteleri üzerinde tüketicilerin diğer tüketicilerin sattığı fiyatlara bakarak araç fiyatlarını yükseltilmesinden dolayı şu an ikinci el fiyatları yüzde 25 oranında artmış durumda." dedi.

" Şu an stoklarda araç olmadığından dolayı önceden alınan sıfır araçlar, mevcut fiyatlarının çok üzerine çıktı.. Bu da 2020 yılındaki araçların henüz Türkiye'ye gelmemesinden kaynaklanıyor." diyen Ağca, şunları söyledi:

"Nisan ayının sonuna doğru gelecek olan 2020 araçlarıyla da bu rakamlar, belirli seviyelere geri çekilmiş olacak. Bayilerin yeterli stoku yapmamasının sebebi 2019 yılındaki satış rakamlarından kaynaklandı. 2020 yılında araç siparişleri olmadığı için stok eksiği söz konusu oldu. Devletimizin yapmış olduğu kredi oranlarındaki iyileştirmeler piyasada sıfır araçlara daha çok rağbet gösterilmesine sebebiyet verdi ve buna hazırlıksız olarak yakalanan firmalar, şu an stok yetersizliğinden dolayı sadece sipariş yazabiliyorlar. Yazdıkları siparişlere de en erken 1,5 ile 2 ay arasında süre veriyorlar. Stok olmadığından dolayı da vatandaşlar doğal olarak ikinci el piyasasından az kilometreli, düşük maliyetli araç alma arayışına geçti. Fakat sıfır araç yokluğundan dolayı şu an ikinci el araç fiyatları da muazzam seviyelerde arttı. Mesela 400 bin liralık sıfır bir araç için ocak ayı itibariyle bayide bu fiyata sipariş yazılırken, aynı aracı 400 bin liraya alan tacirler şu an 600 bin lira gibi rakamlara satışa sunabiliyorlar."

İkinci el araç fiyatlarının artışında internet sitelerinin de rol oynadığını belirten Ağca, "İnternet sitelerinde de istenildiği fiyata yazılabilme durumu söz konusu. Mesela 40 bin liralık bir aracı ben 50 bin lira gibi bir fiyatta yazdığım zaman, önümdeki ilanlardaki araçlar satıldıktan sonra piyasa 50 bin bandına çıkıyor. Bu doğrultuda baktığımız zaman daha sonra ilan verenler aracı, 50 bin liranın üzerinden 53-54-60 bin lira gibi bir banda çıkartıyor. Bu durum ocak ayından sonra büyük bir artış olarak görüldü. Ocak ayı itibariyle, özellikle de ikinci el araçların fiyatlarında muazzam seviyede artış söz konusu oldu" dedi.

"İKİNCİ EL ARAÇLAR YATIRIM HALİNE DÖNDÜ"

Ağca sözlerine şöyle devam etti:

"Ülkemizde malum, neyin fiyatı artarsa vatandaşlarımız onu tercih ediyor. Şu an ikinci el piyasasında satışlarda muazzam seviyelerde artış söz konusu. Ev fiyatlarında büyük bir artış olduğunda satışların da yoğun olduğu bir dönem söz konusuydu, fakat şu an ev fiyatları düşünce ev alan da yok. Şu an ikinci el araç piyasasının yükselmesinden dolayı fiyatlar muazzam seviyede arttı. İkinci el araçlar ihtiyaçtan çıkıp yatırım aracı haline döndüler. Bu kadar talep görmesinin sebeplerinden bir tanesini de araç fiyatlarının artmış olması diyebiliriz. İkinci el araçların fiyatlarının bu denli yükselmesinden dolayı vatandaşlar, ikinci el araçları alırken araçların ekspertiz raporlarına göre hareket ediyorlar. Araçlarda ekspertiz yapıldıktan sonra muazzam seviyelerde indirimler söz konusu olabiliyor. Satan kişi tüketiciye yüzeysel bilgiler veriyor, fakat araç ekspertize geldiği zaman tüm detayları ve negatif yönleri ortaya çıktığından dolayı pazarlık marjı artan fiyatlar doğrultusunda muazzam seviyede arttı. 2018-2019 yıllarında bu rakam 3-5 bin seviyelerindeyken, 2020 yılı Ocak ayı itibariyle 10 bin bandına çıktı."

"FİYATLAR OLDUKÇA YÜKSEK"

Araç bakmaya gelen Uğur Can Oner ise, "İkinci el araç alıcısıyım. Bütçemize uygun araç bakıyoruz. Aslında bununla ilgili çok da zorlanıyoruz. Çünkü şu an sıfırdan bile pahalı araç piyasası var. Yüksek ihtimalle doların yükselmesi ve altının da hızlı bir şekilde ilerlemesiyle beraber araç piyasasında da çok ciddi artış var. Bütçemize göre bir şeyler bakmaya çalışıyoruz. Ben kendi adıma şunu da söylemek istiyorum. En azından sıfır araçla ikinci el aracın arasındaki farkın satan kişiler de bilincinde olursa biz daha rahat araç alabileceğiz. Fiyatlar oldukça yüksek. Özellikle 2020 yılında normal seyrinin çok üstünde. Almak istediğimiz aracın ya konforundan vazgeçmek zorunda kalıyoruz ya da alacağımız modeli değiştirmek zorunda kalıyoruz. Bu da bizi tabii ki üzüyor" dedi.

- İstanbul