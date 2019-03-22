Bakan Albayrak Müjdeyi Vermişti! İkinci El Araçta KDV Uyuşmazlığı Çözüldü

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 9. Otomotiv Kongresi'nde müjdesini verdiği ikinci el otomobil ticaretindeki katma değer vergisi (KDV) uyuşmazlığı sorununun çözümüne ilişkin düzenleme yapıldı.

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

KDV ORANI ARAÇ SATILIRKEN DE GEÇERLİ OLACAK

Buna göre, ikinci el motorlu kara taşıtları ticareti yapan mükelleflerce satın alınan araçlarda uygulanan KDV oranı, araç satılırken de geçerli olacak.

Bakan Albayrak, dün 9. Otomotiv Kongresi'nde yaptığı açıklamada, konuya ilişkin düzenlemenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalandığını ve KDV uyuşmazlığı sorununun çözüldüğünü ifade etmişti.

Kaynak: AA