İkinci El Araçta Müşterinin Kafası Rahat Edecek"

Vatandaşın ikinci el araç alırken yaşadığı "yanlış ve eksik bilgilendirilme" sorunlarının ağustos itibarıyla biteceği bildirildi.Toplamda Türkiye genelinde 70 bine yakın oto satıcısı üyesi bulunan Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED), Mapfre Group şirketi Tur Assist ve Pilot Garage ile iş birliği anlaşması imzaladı.Buna göre ağustos ayından itibaren MASFED üyesi kurumsal galerilerdeki araçlar, müşterilere ekspertiz raporu ve Tur Asist tarafından verilen 3 aylık ya da 5 bin kilometrelik temel garanti ile sunulacak.Pendik'te bir otelde düzenlenen imza töreniyle MASFED Genel Başkanı Aydın Erkoç, Tur Assist Genel Müdürü Cemal Fenercioğlu ve Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre, ikinci el satışlarda tüketiciyi koruyacak iş birliği anlaşmasını imzaladı."8 yaş ve yüz atmış bin kilometre altındaki araçlar için ekspertiz raporu"AA muhabirine anlaşma hakkında bilgiler veren MASFED Genel Başkanı Aydın Erkoç, vatandaşın yıllarca birikim yaparak ikinci el araç satın aldığını hatırlatarak, yaşanan sorunların önüne geçmek ve oto satıcılarında kurumsallaşmayı hızlandırmak için Ticaret Bakanlığı ile beraber çalışmalar yaptıklarını söyledi.Bu çalışmaların neticesinde ikinci el satışlarında garanti ve ekspertiz zorunluluğu getiren yönetmeliğin Şubat ayında Resmi Gazete'de yayınlandığını anlatan Erkoç, düzenlemenin ikinci el araç satışlarına standart getireceğini söyledi.Yeni düzenlemeye göre, oto satıcılarına ikinci el araçların satışı için 5 yıl süreli yetki belgesi verildiğini anlatan Erkoç, yetki belgesi alabilmek için en az lise mezunu olma, mesleki yeterlilik belgesine sahip olma ve devletin güvenliğiyle anayasal düzene karşı suç işlememiş olma şartları aranacağını hatırlattı."Çok fazla şikayet alıyoruz"İkinci el araçlarla ilgili olarak bilgi sistemi kurulacağını anlatan Erkoç, ikinci el araçların satışında "taşıt teslim belgesi" düzenleneceğini kaydetti.Belgede, aracın kilometre bilgileri, boyalı ve değişen parça bilgilerinin yer alacağını söyleyen Erkoç, 8 yaş veya yüz atmış bin kilometre altındaki araçlar için ekspertiz raporu alınacağını bildirdi.Erkoç şunları kaydetti:"Vatandaşımız yıllarca para biriktirerek ikinci el araç alıyor. Sonunda maalesef ya bu araçların kilometresi düşürülmüş oluyor ya arıza yapıyor… Bugün imzaladığımız anlaşma ile MASFED olarak 55 ilde garanti verilecek. Yani vatandaş 20 bin liralık araba aldığında da garantili alacak 2 milyon liralık araba aldığında da garantili alacak. Daha önceden böyle bir sistem yoktu. İnşallah artık satın alınan arabalar garantili olacak. İkame aracına kadar her şey düşünüldü, hazırlandı."Erkoç, vatandaşa MASFED üyesi oto satıcılarından araba almaları önerisinde bulunarak, "Maalesef ayaküstü alım satım yapanlar çok fazla. Ayaküstü alım satım yapanlara rağbet göstermemek gerekli. Kurumsal firmaları, güven veren oto satıcılarını tercih edin. Çünkü bu konuda çok fazla şikayet alıyoruz. Kurumsal yerlerden alsınlar, biz her türlü desteğe hazırız." ifadelerini kullandı.Söz konusu düzenlemenin Ağustos ayında yürürlüğe gireceğini anlatan Erkoç, bunun sektöre ve ticari hayata pek çok katkı sağlayacağını kaydetti.Otonomi.com ile garantili ve güvenli alışverişMASFED iştirakı olan Otonomi.com'un Genel Müdürü Niyazi Berktaş ise MASFED üyelerinin ve diğer kurumsal satıcıların poliçelere otonomi.com web sitesi üzerinden ulaşabileceğini söyledi.Berktaş, Otonomi.com'u, Türkiye genelindeki motorlu araç satıcılarını ve alıcıları korumak üzere kurduklarını belirterek, "İmzalanan bu protokol ile sigorta ve ekspertiz hizmetleri www.otonomi.com üzerinden Türkiye'nin her noktasına rahat ve güvenli bir şekilde ulaştırılabilecek, bu sayede hem esnaf hem de tüketici korunmuş olacak. Web sitemize 'aracımı garantile sistemi' kurduk, bu sistem sadece bizim sitemizde mevcut. Her geçen gün kendimizi geliştirmeye ve üyelerimizin taleplerini karşılamaya devam edeceğiz. İmzalanan bu anlaşma herkese hayırlı olsun" diye konuştu.İmza töreni sonrasında MASFED tarafından mesleki yeterlilik belgesi dağıtım töreni gerçekleştirildi. Belge almaya hak kazanan motorlu araç satıcılarına belgeleri teslim edildi.