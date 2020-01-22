İkinci el araçta yönetmelik tarihi yeniden uzatıldı

İkinci el araç alacak olan vatandaşın güven içinde alım satım yapmasını hiç şüphesiz ki kurumsal ekspertiz firmaları sağlıyor. Ancak ikinci el otomobil satışına yetki belgesi ve zorunlu garanti gibi çeşitli düzenlemeler getiren ve 31 Aralık 2019' ahayata geçirilmesi beklenen yönetmeliğin yeniden ertelenmesi sektörde olumsuz bir hava yaratıyor.

ALICILAR ARASINDAKİ GÜVEN ORTAMI ZEDELENİYOR

Yönetmelikle ilgili detaylar hakkında merak edilenleri yanıtlayan TÜV SÜD D-Expert Genel Müdür Yardımcısı Ozan Ayözger '' Nisan 2019' da yapılan ekspertiz düzenlemesiyle ilk defa meşru bir zemin oluşturulan sektörde, ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkındaki yönetmeliğin yürürlüğe girmesinin erteleniyor olması bizler adına büyük problem teşkil ediyor. TSE' den yetki belgesi almış ekspertiz merkezi sayısının istenen seviyeye ulaşmamış olması sebebiyle üzülerek söylüyorum ki geçiş süreci tamamlanamıyor. Şuan da ekspertiz raporu olmadan noterlerde satış işlemlerinin yapılmaya devam ediyor olması alıcılar arasındaki güven ortamının oluşturulamamasına zemin hazırlıyor. Bu geçiş sürecinin bir an önce tamamlanması sektörümüzdeki kurumsallaşma sürecine katkı sağlayacaktır '' dedi.

İKİNCİ EL ARAÇTA PAZAR PAYI YÜZDE 92' YE ULAŞTI

Türkiye'nin lokomotif sektörleri arasında yer alan otomotiv sektöründe, ikinci el araç satışlarının payı özellikle 2018 yılındaki artışla dikkat çekti. 2018'de 6.9 milyon ikinci el araç, 620 bin sıfır araç satıldı. Son yılın rakamlarıyla ikinci el araç satışı, otomotiv pazarında yüzde 92'lik bir paya sahip. Bu kapsamda yetki belgesiyle başlayacak yeni dönemin, sektörde büyük bir dönüşüm sürecini de başlatması bekleniyor.