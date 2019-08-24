''İkinci el festivali'' yoğun talep üzerine Anadolu'ya açılıyor

'Atma Değerlendir, Tüketimi Azalt, Mutlu Ol' mottosunu odak noktasına alan Festival, çağımızın tüketim dünyasında, gereksiz tüketimin önüne geçip, var olanın yeniden değerlendirilmesine ortam yaratarak çevreye ve aile bütçesine katkı sağlamayı hedefliyor.

SYMBOL İKİNCİ EL FESTİVALİ

5 - 8 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA KOCAELİ'NDE

Yaz başında Kocaeli'nde ilki düzenlenen İkinci El Festivali, gördüğü yoğun ilgi üzerine, 05 -08 Eylül tarihleri arasında Kocaeli Symbol Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin ev sahipliğinde AVM'nin teras katında gerçekleşecek. Girişlerin ücretsiz olduğu Symbol İkinci El Festivali, aralarında ikinci el satıcıları, tasarımcılar ve antikacıların bulunduğu 100'ün üzerinde satış standı ile meraklılarıyla buluşacak.

PODYUMPARK İKİNCİ EL VE TASARIM ÜRÜNLER FESTİVALİ

12-15 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA BURSA'DA

Bursa Podyumpark Yaşam ve Eğlence Merkezi'nde 12-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek Podyumpark İkinci El ve Tasarım Ürünler Festivali hesaplı alışveriş yapmak ve gün boyu keyifli zaman geçirmek isteyen ziyaretçileriyle buluşacak. Girişlerin ücretsiz olduğu İkinci El Festivali, Best FM radyo sponsorluğunda düzenlenecek.

KİLYOS İKİNCİ EL FESTİVALİ

21-22 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA İSTANBUL KİLYOS YEŞİLÇİFTLİK RESTAURANT'TA

Her organizasyonu bir öncekinden daha büyük bir katılımla gerçekleşen Kilyos İkinci El Festivali İstanbul'da 14. cü defa Kilyos Yeşilçiftlik Restaurant'ta gerçekleşecek. Ormanla çevrili alanda düzenlenecek Festivalde ziyaretçiler, gün boyu ihtiyacı olan ürünleri daha uygun fiyata alma imkanı yakalarken, ailesiyle birlikte doğayla iç içe keyifli iki gün geçirecek. 21-22 Eylül tarihleri arasında Antika, ikinci el ve tasarımcıların ürünleri dahil 250 standın katılımıyla düzenlenecek ve sürpriz aktivitelerle renklenecek Festival'de gerçekleştirecek müzik yayınları, ziyaretçilerin alışverişlerine eşlik ederek eğlenceli vakit geçirmelerini sağlayacak. Girişlerin ücretsiz olduğu İkinci El Festivali, Best FM radyo sponsorluğunda düzenlenecek.