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İkinci el kıyafet pazarına yoğun ilgi

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, ayda sadece bir gün kurulan ikinci el kıyafet pazarı, yoğun ilgi görüyor.

10.11.2019 09:50 | Son Güncelleme: 10.11.2019 09:51İkinci el kıyafet pazarına yoğun ilgi

MUĞLA'nın ilçesinde, ayda sadece bir gün kurulan ikinci el kıyafet pazarı, yoğun ilgi görüyor.

Fethiye Belediyesi tarafından ayda sadece her bir kez kurulan, ikinci el pazarı ilgi görüyor. İlk defa 2009 yılının Temmuz ayında kurulan pazarda, sadece kıyafet satılıyor. Her yaş grubuna ait, kullanılmayan giyim eşyalarının değerlendirilmesi ve dar gelirli vatandaşların ihtiyaçlarını giderebilmesi için kurulan pazara, ilçede yerleşik yaşayan yabancılar da ilgi gösteriyor. 100'e yakın stantta gezinen vatandaşlar, pazardan eli boş dönmüyor. Atatürkçü Düşünce Derneği ve Fethiye Turizm Tanıtım Eğitim Kültür ve Çevre Vakfı (FETAV) gönüllüleri de stant açıp, gelirlerini öğrencilere burs için harcıyor. FETAV gönüllüsü Meryem Karakaya, 130 öğrenciye burs verdiklerini belirterek, "Her ayın ilk perşembe günü kurulan pazarda, üyelerimizden ve destekçilerimizden gelen kıyafetleri satışa sunuyoruz. Gelir ise, öğrencilere burs oluyor" dedi.

Stant açan vatandaşlardan Mustafa Kafadar ise, "Amacımız sadece para kazanmak değil. İnsanlara yardımcı olmak için sembolik fiyatlar ile satış yapıyoruz. Böylece sıkıntıda olan insanlarda ihtiyaçlarını bu pazarlardan karşılamış oluyor" diye konuştu.

Pazara alışverişe gelen Ramazan Akdeniz, "Her ay bu pazarın kurulması, dar gelirli vatandaşlar için çok önemli. Ben her ay düzenli olarak geliyorum. Zaman zaman sivil toplum örgütlerine destek amaçlı kıyafet alıyorum. Bunları yine ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyorum. Bu beni mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

FETAV standından alışveriş yapanlardan Emine Duran ise, "Son dönemde kıyafetlerin ücretlerindeki yükseliş, insanları ikinci el pazarına itiyor. Burada 2-3 liradan başlayan kıyafetler bulunabiliyor. Montlar, pantolonlar 5 liradan satılıyor. Bunun gibi ekonomik fiyatlar nedeniyle, biz de bu pazarı tercih ediyoruz" dedi.



Fethiye Belediyesi, Fethiye, Güncel

Kaynak: DHA

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