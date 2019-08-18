Haberler» Ekonomi» Haber

İkinci el otomobil satan galericilere uyarı

Kilis Ticaret İl Müdürü İsmail İncesoy, ikinci el kara taşıtları ticareti yapan oto galericilerinin yetki belge alma sürelerinin 31 Aralık tarihine kadar uzatıldığını söyledi.

18.08.2019 13:38 İkinci el otomobil satan galericilere uyarı
Kilis Ticaret İl Müdürü İsmail İncesoy, ikinci el kara taşıtları ticareti yapan oto galericilerinin yetki belge alma sürelerinin 31 Aralık tarihine kadar uzatıldığını söyledi.

Ticaret İl Müdürü İsmail İncesoy, yetki belgesi olmayan oto galericilerin noterden işlem yapamayacağını hatırlatarak, "Yetki belgesini almak için önce mesleki yeterlilik belgesini almaları gerekiyor. Oto galericileri ekspertiz raporu olmadan araba satamayacaklar. 8 yıl ile 160 bin kilometre olan taşıtlar için ekspertiz raporu ile satış yapabilecekler. İkinci el kara taşıtları ticareti yapan oto galericilerinin yetki belge alma süreleri 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzatıldı" dedi. - KİLİS

Aralık, Kilis, Ekonomi

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
14:54   Hazine yarın 13 ay ve 6 yıl vadeli iki ihale düzenleyecek
14:44   Tropikal meyve üreticilerinde hedef Avrupa pazarı
14:26   Hazine yarın iki ihale düzenleyecek
14:16   Spot piyasada elektrik fiyatları
14:09   Fazıl Say 'Su ve Vicdan Nöbeti' için Çanakkale'de konser verdi
14:04   Spot piyasada doğal gaz fiyatları
13:58   Karadenizli balıkçı palamuttan umutlu değil